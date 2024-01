Çok ince benim meselem çok Bir akşam üstüydü onunla tanışmamız Elini verdi eridim elimi tuttu eridim Zor bela merhaba diyebildim O kadar güzel o kadar güzeldi ki sorma Gözleri bahardan tatlı Saçları kömür karası Durmasımı desem bakmasımı Hele o konuşması mest ediyordu beni Evleri yolumun üstündeydi O muhteşem o çok şahaneydi Onu görmek herşeye değerdi ya Dolayısıyla sık sık eve gidip gelmelerde Hep bahaneydi Seni seviyorum demek an meselesiydi Her defasında erteledim utandım Bugün olmasa yarın olur sandım Sana nasıl anlatayım Ben çok aptal bir adamım Bazen caddede karşılaşırdık Tokalaşır hal hatır sorardık Ama o hal hatır sorardı Ben aşkı ile yanardım Sana nasıl anlatayım bilmemki Ben çok aptal bir adamım Ve bir akşam üstüydü onu gelinlikle Kuaförden çıkarken gördüm İçimi bir tufan sardı Dünya yansa ne yazardı İnanamadım acele edecek Evlenecek ne vardı Başıma taç yapmazmıydım? Gözüm gibi bakmazmıydım? Sana nasıl anlatayım Ben çok aptal bir adamım Ve yine bir akşam üstüydü istemeye istemeye O kahrolası sokaktan evime dönerken Evleri'nin önünde bir feryat bir figan Aman Allahım o an aklıma gelen Başıma gelmişti Hayatımın anlamı hasretim özlemim O sevdiğim kadın o ölmüştü Vay anasını sattığımın dünyası vay Vay anlımın kara yazısı Tarifi yok pişmanlığımın anlamıda yok Giden gitmiş felek edeceğini etmişti Gözümde dünyanın tüm güzellikleri bitmişti Yahu ona bir açılabilseydim Onu çok ama herşeylerden Çok sevdiğimi söyleyebilseydim ne olurdu Artık nasıl sevdiğimi bilmeyecek Ve ben kendimi hiç affetmeyecektim İçme diyorsun iyi söylüyorsun Biliyorum beni çok seviyorsun Önceleri kızardın bakıyorumda Şimdi anlıyorsun ve sende içiyorsun Boşver can arkadaşım Yazılan gelir başa Çekilen tasa boşa imiş Kendim ettim kendim yandım Anlayacağın anlayacağın Ben çok aptal bir adamım