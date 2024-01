İbrahim Erkal

Sen aldırma Giderim buralardan Bir pantolon bir ceket Sen aldırma Giderim uzaklarda yaşadığımı farz et *** Anan senin anan yarim Baban senin baban yarim Bana düşer çekip gitmek Farz et dünya yalan yarim *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Başka yol yok ayrılmaktan Farz et sevgi yalan yarim *** Sen aldırma Giderim buralardan Bir pantolon bir ceket Sen aldırma Giderim uzaklarda yaşadığımı farz et Anan senin anan yarim Baban senin baban yarim Bana düşer çekip gitmek Farz et sevgi yalan yarim *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Başka yol yok ayrılmaktan Farz et sevgi yalan yarim