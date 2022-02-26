Sırılsıklam Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Sırılsıklam
Tüm Şarkıları
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Gece boyu uyumasam
Şiir yazsam, hayal kursam
Sokağının başında ağlasam, sabahlasam
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Sırılsıklam aşık olsam
Aşık olsam, sırılsıklam
Aşık olsam, sırılsıklam
Sırılsıklam aşık olsam
***
Sırılsıklam aşık olsam
Aşık olsam, sırılsıklam
Aşık olsam, sırılsıklam
Sırılsıklam aşık olsam
***
Hep onu sayıklasam
Gönül evimde saklasam
Deli gibi sokaklarda, körkütük sarhoş olsam
***
Sırılsıklam aşık olsam
Aşık olsam, sırılsıklam
Aşık olsam, sırılsıklam
Sırılsıklam aşık olsam
***
Sırılsıklam aşık olsam
Aşık olsam, sırılsıklam
Aşık olsam, sırılsıklam
Sırılsıklam aşık olsam
***
Sırılsıklam aşık olsam
Aşık olsam, sırılsıklam
Aşık olsam, sırılsıklam
Sırılsıklam