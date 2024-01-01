İbrahim Erkal

Çok zamandır bekliyorsun, bu anı biliyorum İnan bende senin kadar, senin kadar istiyorum Bu kelime bizim oralarda kolay söylenmez Kutsaldır Emin olmak istedim emin oldum Şimdi üç dört *** Tut nefesini tut tut söylüyorum Tut seni çok çok seviyorum Kaç zamandır tutuyorum *** Kendimi bilmezsin Öylesine yazdım seni Yüreğime silemezsin *** Bu kelime bizim oralarda Kolay söylenmez kutsaldır Emin olmak istedim emin oldum Şimdi üç dört *** Tut nefesini tut tut söylüyorum Tut seni çok çok seviyorum