Tut Nefesini Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Tut Nefesini
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Çok zamandır bekliyorsun, bu anı biliyorum
İnan bende senin kadar, senin kadar istiyorum
Bu kelime bizim oralarda kolay söylenmez
Kutsaldır
Emin olmak istedim emin oldum
Şimdi üç dört
***
Tut nefesini tut tut söylüyorum
Tut seni çok çok seviyorum
Kaç zamandır tutuyorum
***
Kendimi bilmezsin
Öylesine yazdım seni
Yüreğime silemezsin
***
Bu kelime bizim oralarda
Kolay söylenmez kutsaldır
Emin olmak istedim emin oldum
Şimdi üç dört
***
Tut nefesini tut tut söylüyorum
Tut seni çok çok seviyorum