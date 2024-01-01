İbrahim Erkal

Davul olur zurna olur tar olur Yağmur olur dolu olur kar olur Dert çeken oldukça türkü var olur Türküler susmaz gardaş türküler susmaz *** Tutam yar elinden tutam Çıkam dağlara daşlara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey *** Olim bir yareli ceylan İnem bağlara bağlara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey *** Emrah der ki bu günümdür Arşa çıkan tütünümdür ey Ağam ey şahım ey eyvah ey *** Yare gidecek günümdür Düşim yollara yollara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey

Sarardım ben sarardım senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta göz yolda her geçene sorardım Her geçene sorardım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı Kayalardan kayarım bulamadm ayarım Bulamadım ayarım Ben bu dertten ölürsem kaderime sayarım Kaderime sayarım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı (Traduction) Sarardım ben sarardım senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta göz yolda son geçene sorardım Son geçene sorardım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı Kayalardan kayarım bulamadm ayarım Bulamadım ayarım Ben bu derten ölürsem kaderime sayarım Kaderime sayarim Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı