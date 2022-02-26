İbrahim Erkal

Tutku Şarkı Sözleri
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Sen özümsün, sen sözümsün
İki gözümsün sen
Sen nefesim, sen hevesim
Sen hasretimsin
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, ben vurgunum
Tutkunum sana
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, sana mecburum
Tutkunum sana
***
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
***
Sen vazgeçilmez, hayatımın tek aşkı
Sen anlatamadığım, öylesine bir tutku
Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım
Sen varya, sen varya
***
Gel meleğim, tek dileğim
Göz bebeğim gel
Sen kanımsın, sen canımsın
Tek dermanımsın
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, ben vurgunum
Tutkunum sana
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, sana mecburum
Tutkunum sana
***
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
***
Bir tanem
Bir tanem