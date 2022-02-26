İbrahim Erkal

Sen özümsün, sen sözümsün İki gözümsün sen Sen nefesim, sen hevesim Sen hasretimsin *** Ayrılamam, sana kıyamam Sana dayanamam ben Ben Mecnunum, ben vurgunum Tutkunum sana *** Ayrılamam, sana kıyamam Sana dayanamam ben Ben Mecnunum, sana mecburum Tutkunum sana *** Bir tanem Bir tanem Bir tanem Bir tanem *** Sen vazgeçilmez, hayatımın tek aşkı Sen anlatamadığım, öylesine bir tutku Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım Sen varya, sen varya *** Gel meleğim, tek dileğim Göz bebeğim gel Sen kanımsın, sen canımsın Tek dermanımsın *** Ayrılamam, sana kıyamam Sana dayanamam ben Ben Mecnunum, ben vurgunum Tutkunum sana *** Ayrılamam, sana kıyamam Sana dayanamam ben Ben Mecnunum, sana mecburum Tutkunum sana *** Bir tanem Bir tanem Bir tanem Bir tanem *** Bir tanem Bir tanem