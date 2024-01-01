İbrahim Erkal

Unutmadım Seni Sensizliğe bilsen nasıl dayandım Verdiğim o sözü hiç tutamadım Bir seni düşündüm bir sana yandım Unutmadım seni unutamadım *** Şarkılar vesile sazlar vesile Bu nasıl işkence bu nasıl çile Her şeyi unuttum kendimi bile Unutmadım seni unutamadım *** Başka yar sevmedim duyarsın diye Beni bir vefasız sayarsın diye Çok ümit besledim cayarsın diye Unutamadım seni unutamadım

Tutam Yar Elinden Davul olur zurna olur tar olur Yağmur olur dolu olur kar olur Dert çeken oldukça türkü var olur Türküler susmaz gardaş türküler susmaz *** Tutam yar elinden tutam Çıkam dağlara daşlara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey *** Olim bir yareli ceylan İnem bağlara bağlara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey *** Emrah der ki bu günümdür Arşa çıkan tütünümdür ey Ağam ey şahım ey eyvah ey *** Yare gidecek günümdür Düşim yollara yollara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey

Sarardım Ben Sarardım Sarardım ben sarardım senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta göz yolda her geçene sorardım Her geçene sorardım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı Kayalardan kayarım bulamadm ayarım Bulamadım ayarım Ben bu dertten ölürsem kaderime sayarım Kaderime sayarım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı (Traduction) Sarardım ben sarardım senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta göz yolda son geçene sorardım Son geçene sorardım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı Kayalardan kayarım bulamadm ayarım Bulamadım ayarım Ben bu derten ölürsem kaderime sayarım Kaderime sayarim Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı

Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma Gurbet elde bir hâl geldi başıma, geldi başıma Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir Derman arar iken derde düş oldum Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir *** Derman arar iken derde düş oldum Derman arar iken derde düş oldum Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir *** Huma kuşu yere düştü ölmedi, düştü ölmedi Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı Dedim yâre gidem, nasip olmadı Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir *** Dedim yâre gidem, nasip olmadı Dedim yâre gidem, nasip olmadı Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir *** Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir