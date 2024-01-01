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7/24 Dinle Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi Şarkı Sözleri

İbrahim Erkal Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Erkal

İbrahim Erkal

Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi

  • Unutmadım Seni

  • Tutam Yar Elinden

  • Tanrıdan Dileğim

  • Sarardım Ben Sarardım

  • Hani Yaylam

  • Çift Jandarma

  • Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma

  • Taze Karlar Yamış

  • Gine Mektup Aldım (U.H)

  • Dam Üstüne Çul Serer

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