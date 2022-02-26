Gönlünüze Talibim Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Gönlünüze Talibim
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Ve sen gidiyorsun ben sana aşık
Geri dönmene vermeden ışık
Ben kendi kendimle aklım karışık
Her an sensizliğe ağlayacağım
***
Gezdiğimiz yerler soracak seni
Ayrılığın yükü yoracak beni
Elini tenini kısık sesini
Seni her şeyinle arayacağım
***
Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah
Adını dilimde hep anacağım billah
Yokluğun zoruma gidecek benim, benim
Seni yüreğimde saklayacağım
***
Seni umutlarıma ektim
Onlarla biçeceğim
Ve ben seni yarın seveceğim
Unutma unutulanlar
Unutanları asla unutmazlar
***
Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah
Adını dilimde hep anacağım billah
Yokluğun zoruma gidecek benim
Seni yüreğimde saklayacağım
***
Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah
Adını dilimde hep anacağım billah
Yokluğun zoruma gidecek benim
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