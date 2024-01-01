İbrahim Erkal

Ne rüzgarlar sustu, ne yağmur durdu Sensiz de hayat devam ediyormuş Ne fırtına dindi, ne güneş söndü Sensiz de hayat devam ediyormuş Aşkı veren Allah, sabrı da veriyormuş *** Unutulurmuş, unutulurmuş Sen bile, sen bile Bu deli gönlüm avutulurmuş Aşkından ölsem bile *** Unutulurmuş, unutulurmuş Sen bile, sen bile Bu deli gönlüm avutulurmuş Aşkından ölsem bile *** Çok zor olsa da ayrılık gülüm Sensiz de hayat devam ediyormuş Sanma hep yıkıldım, sanma üzgünüm Hasretin uzaktan bakıp gidiyormuş Aşkı veren Allah, sabrı da veriyormuş *** Unutulurmuş, unutulurmuş Sen bile, sen bile Bu deli gönlüm avutulurmuş Aşkından ölsem bile *** Unutulurmuş, unutulurmuş Sen bile, sen bile Bu deli gönlüm avutulurmuş Aşkından ölsem bile *** Hayatın tadı tuzuydun Sanki kınalı kuzuydun Menekşelerin kızıydın Adın Bahar mıydı senin? *** Vazgeçilmez bir tutkuydun Gönül bahçemin ufkuydun Gittin de kimlere uydun Adın Sevda mıydı senin? *** Yokluğun ateşten gömlek Dayanamaz buna yürek Unuttum istemeyerek Adın Hasret miydi senin? *** Her nefeste seni aldım Her gece uykusuz kaldım Sanki çölde susuz kaldım Adın Leyla mıydı senin? *** Unuturmuşum adını Anlatırmışım tadını Hayat kırsın inadını Sen de buna gülmelisin İşte buna üzülmelisin