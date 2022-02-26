Unutulurmuş Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Unutulurmuş
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Ne rüzgarlar sustu, ne yağmur durdu
Sensiz de hayat devam ediyormuş
Ne fırtına dindi, ne güneş söndü
Sensiz de hayat devam ediyormuş
Aşkı veren Allah, sabrı da veriyormuş
***
Unutulurmuş, unutulurmuş
Sen bile, sen bile
Bu deli gönlüm avutulurmuş
Aşkından ölsem bile
***
Unutulurmuş, unutulurmuş
Sen bile, sen bile
Bu deli gönlüm avutulurmuş
Aşkından ölsem bile
***
Çok zor olsa da ayrılık gülüm
Sensiz de hayat devam ediyormuş
Sanma hep yıkıldım, sanma üzgünüm
Hasretin uzaktan bakıp gidiyormuş
Aşkı veren Allah, sabrı da veriyormuş
***
Unutulurmuş, unutulurmuş
Sen bile, sen bile
Bu deli gönlüm avutulurmuş
Aşkından ölsem bile
***
Unutulurmuş, unutulurmuş
Sen bile, sen bile
Bu deli gönlüm avutulurmuş
Aşkından ölsem bile
***
Hayatın tadı tuzuydun
Sanki kınalı kuzuydun
Menekşelerin kızıydın
Adın Bahar mıydı senin?
***
Vazgeçilmez bir tutkuydun
Gönül bahçemin ufkuydun
Gittin de kimlere uydun
Adın Sevda mıydı senin?
***
Yokluğun ateşten gömlek
Dayanamaz buna yürek
Unuttum istemeyerek
Adın Hasret miydi senin?
***
Her nefeste seni aldım
Her gece uykusuz kaldım
Sanki çölde susuz kaldım
Adın Leyla mıydı senin?
***
Unuturmuşum adını
Anlatırmışım tadını
Hayat kırsın inadını
Sen de buna gülmelisin
İşte buna üzülmelisin