İbrahim Erkal

-
Her şeyi oluruna bıraktım
Her şeyi oluruna bıraktım
Ne yaptım olmadı, ne ettim olmadı
Yerini bulmadı, dolmadı bu gönül
Ne yaptım olmadı, ne ettim olmadı
Yerini bulmadı, dolmadı
***
Ona inandım, buna inandım
Hep aldandım, hep yandım
Ona inandım, buna inandım
Hep aldandım, hep yandım
***
Atın beni yalnızlığın koynuna
Aramayın, sormayın, tanımayın beni
Üzdüler, beni üzdüler
***
Kahpe diller, sahte yüzler
Ar bilmeyen edepsizler
Can bildiğim şerefsizler
Üzdüler, üzdüler
***
Beklemeden giden yıllar
Ömrümü sollayan yollar
Sararken ısıran kollar
Üzdüler beni, üzdüler
***
Gülüşler sahte, bakışlar sahte
Ben neyleyim ki, bu zaman kahpe
Gülüşler sahte, bakışlar sahte
Ben neyleyim ki, bu zaman kahpe
***
Atın beni yalnızlığın koynuna
Aramayın, sormayın, tanımayın beni
Üzdüler, beni üzdüler
***
Kahpe diller, sahte yüzler
Ar bilmeyen edepsizler
Can bildiğim şerefsizler
Üzdüler, üzdüler
***
Beklemeden giden yıllar
Ömrümü sollayan yollar
Sararken ısıran kollar
Üzdüler beni, üzdüler
***
Boğazımda düğümlendi
Aşk adına sitemlerim
Hesap mahşerdedir dendi
Gider orada beklerim
-
Yanarım da boşa giden
Günlerime yanarım
Yanarım da sana verdiğim
Ömrüme yanarım
***
Yüreğimde depremler
Beynimden geçiyor trenler
Allah'ından bulsunlar
Beni bende bitirenler
***
Bir daha sevmem asla
Ağzım yanmış benim
Kör olası bir aşkta
Canım yanmış benim
***
Of of of of
***
Ağlarımda boşa giden
Günlerime ağlarım
Ağlarımda sana verdiğim
Ömrüme ağlarım
-
Kime inanayım kime güveneyim
Kime değer verip kimi seveyim
Kime ağlayayım kime güleyim
Alem hoş olmuş ben neyleyim
Ne söyleyeyim
***
Kimin elleri kimin cebinde
Kimin kaderi kimin elinde
Kimin hayatı kimin dilinde
Alem boş olmuş ben neyleyim
Ne söyleyeyim
***
Kimisi büyürken kimisi çöker
Rahatın derdini rahatsız çeker
Kimisi çaresiz boynunu büker
Alem bozulmuş ben neyleyeyim
Ne söyleyeyim
***
Birisi her şeyi tüketip atar
Birisi yoksulluk içinde batar
Birisi dostluğu ucuza satar
Alem kuş olmuş ben neyleyim
Ne söyleyeyim
-
Günaydınım iyi günüm hoş günüm
Geçmesin sensiz asla bir boş günüm
Bir gün göremezsem o gün
Üzgünüm üzgünüm üzgünüm gülüm
***
Aşk bebeğim sana geleceğim
Seni seveceğim merak etme
Aşk sıcağım sana varacağım
Seni alacağım merak etme
***
Gülen yüzüm tatlı sözüm gündüzüm
Sensiz geçen her gün veriyor hüzün
Bir gün göremezsem o gün
Öksüzüm öksüzüm öksüzüm gülüm
***
Gazel
Hayatımın gülen yüzü
Karanlık dünyamın gündüzü
Sensiz bir gün bana haram
Gidem Allah'a yalvaram
Sen gelince aman aman
İyi olur gönül yaram
-
Sahte gönüllerde sevgi aradım
Olmadı bir türlü olmadı gitti
Virane gönlümü dolduramadım
Dolmadı bir türlü dolmadı gitti
***
Bu büyük yalnızlık biter mi bilmem
Bir daha bu gönül sever mi bilmem
Ziyan oldu gönlüm ihaneti gördüm
Benim buna ömrüm yeter mi bilmem
***
Düşmedi dilimden Mevla'ma duam
Hayırlısıyla gönlüme sultan
Yıllardır ümitle beklenen o an
Gelmedi bir türlü gelmedi gitti
-
Salkım salkım üzümdür
Dostum iki gözümdür
Geçmem geçmem vazgeçmem
***
Sevilecek neyin kaldı?
Meğer aşklar hep yalandı
Sevilecek neyin kaldı?
Sanki aşklar hep yalandı
***
Neyine güveneyim?
De get yalan dünya
Seni nasıl seveyim?
Ömrümü çalan dünya
***
Neyine güveneyim?
De get yalan dünya
Seni nasıl seveyim?
Ömrümü çalan dünya
***
Aşk zehirli yılan imiş
Genç ömrümü çalan imiş
Yandım yandım aldandım
***
Güzel olan neyin kaldı?
Sanki aşklar hep yalandı
Güzel olan neyin kaldı?
Sanki aşklar mazide kaldı
***
Neyine güveneyim?
De get yalan dünya
Seni nasıl seveyim?
Ömrümü çalan dünya
***
Neyine güveneyim?
De get yalan dünya
Seni nasıl seveyim?
Ömrümü çalan dünya
***
Neyine güveneyim?
De get yalan dünya
Seni nasıl seveyim?
Ömrümü çalan dünya
Aşkımı çalan dünya
Kimlere? Kimlere kalan dünya
***
Neyine güveneyim?
De get yalan dünya
Seni nasıl seveyim?
-
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Ey bu derenin uzuni
Kıramadım buzuni
Aldım Çerkez kızıni
Çekemedim nazıni
***
Heley dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musun, boş musun?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Kale kaleye bakar
Kaleden toplar atar
Ey bu zamane kızlari
Dadaş diye can atar
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
***
Hele dadaş hoş musan?
Dolu musan, boş musan?
Ayakların yan basir
Yoksa sen serhoş musan?
-
Şarkılar yazdım sana
Milyonlar adını duydu
Reva mıydı bu bana
Yapacağın bu muydu
***
Işıklarımı aldın hasret bıraktın sana
Bu güzelim dünyayı dar ettin sen bana
***
Ben ne yokuşlar çıktım
Ben ne duvarlar yıktım
Sevgi çölünde acıktım
Sığındım sana
***
Ben dostluk deryasında
Çok sevdim çok sevildim
Bir mutluluk rüyasında
Sana çok kötü yenildim
***
Lanet olsun gücüm yetmiyor
Lanet olsun sözüm geçmiyor
Nasıl sevmiştim seni
***
Ömrümü verdim sana
Cümle alem bunu duydu
Neler çektirdin bana
Senin aşkın bu muydu
-
Masum bir sevda uğruna
Yetmedi mi bunca kahır
Merhamet et bu kuluna
Sabır ver Allah'ım sabır
***
Yaşanmıyor aşk olmasa
Sevmesen dert sevsen tasa
Sonunda girdim çıkmaza
Sabır ver Allah'ım sabır
***
Bir zalime düşenlere
Sabır ver Allah'ım sabır
Deli gibi sevenlere
Sabır ver Allah'ım sabır
***
Gönül verip bir kuluna
Sevmek mi benim günahım
Secde etmişim yoluna
Sabır ver Allah'ım sabır
-
Erzurum çarşı pazar
Leylim amman sarı gelin
İçinde bir kız gezer
Ah nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sona yarim
***
Elinde kağıt kalem leylim aman
Dertlere melhem yazar
Ah nenen ölsün sarı gelin aman
***
Erzurum'da bir kuş var leylim aman
Kanında gümüş var leylim aman
Yarim gitti gelmedi
Elbet bunda bir iş var
-
Aman aman…
Yanıyor yüreğim yanıyor
Yine yine sevdalanıyor
Başımda yeller dolanıyor
Bahardan olsa gerek
***
Sevin gönül
Sevin yar geliyor
Yar gelince
Dünyalar geliyor
***
Aman aman…
Doluyor yüreğim doluyor
Her nefeste aşk soluyor
Bana bir şeyler oluyor
Bahardan olsa gerek
***
Sevin gönül sevin yar geliyor
Yar gelince dünyalar geliyor
-
Ne zaman elimi tutsan yüzüme baksan
Bakamıyorum utanıyorum kızarıyorum
Ben seni seviyorum mu ne?
***
Ne zaman açık saçık giyinsen
Kıskanıyorum kıskanıyorum
Kıskanıyorum
Ben seni seviyorum mu ne?
***
Allah kahretsin yine yine
Bağlanıyorum bağlanıyorum
Bağlanıyorum mu ne?
***
Ne zaman gitsen buralardan
Hep özlüyorum hep istiyorum
Hep bekliyorum
Ben seni seviyorum mu ne?
***
Ne zaman ağlasan kendimi
Tutamıyorum tutamıyorum
Ve ağlıyorum
Ben seni seviyorum mu ne?
***
Alışkanlığım oldun unutkanlığım sen
Korkularım kaygılarım sen
Ne kadar aşktan ağzım yansa da
Üfleyemiyorum yoğurdu bu kez
Bilmem ki...
Aşkımsın mı? Canımsın mısın?
-
Çok zamandır bekliyorsun, bu anı biliyorum
İnan bende senin kadar, senin kadar istiyorum
Bu kelime bizim oralarda kolay söylenmez
Kutsaldır
Emin olmak istedim emin oldum
Şimdi üç dört
***
Tut nefesini tut tut söylüyorum
Tut seni çok çok seviyorum
Kaç zamandır tutuyorum
***
Kendimi bilmezsin
Öylesine yazdım seni
Yüreğime silemezsin
***
Bu kelime bizim oralarda
Kolay söylenmez kutsaldır
Emin olmak istedim emin oldum
Şimdi üç dört
***
Tut nefesini tut tut söylüyorum
Tut seni çok çok seviyorum
-
Kaç kere dedim sana
Öyle bakma bana
Kaç kere dedim sana
Ah, öyle bakma bana
***
Gözümü gözünden alamıyorum
Serimi ellere salamıyorum
Senden ayrı kalamıyorum
Duramıyorum, duramıyorum
***
Asılıyorum sana, kesiliyorum sana
Yazılıyorum kız yazılıyorum
Katılıyorum sana, tutuluyorum sana
Tutamıyorum beni tutamıyorum
***
Asıliyorum saa, kesiliyirum saa
Yazıliyurum kız yazilıyurum
Katıliyurum saa, tutuliyurum saa
Tutamiyurum beni tutamiyurum
***
Kaç kere geldim sana
Ne verdin ki bana
Kaç kere geldim sana
Ah, ne verdin ki bana
***
Gözümü gözünden alamıyorum
Bir çıkar yol bulamıyorum
Senden ayrı kalamıyorum
Yapamıyorum yapamıyorum
***
Asılıyorum sana, kesiliyorum sana
Yazılıyorum kız yazılıyorum
Katılıyorum sana, tutuluyorum sana
Tutamıyorum beni tutamıyorum
***
Asıliyorum saa, kesiliyirum saa
Yazıliyurum kız yazilıyurum
Katıliyurum saa, tutuliyurum saa
Tutamiyurum beni tutamiyurum
***
Asılıyorum sana, kesiliyorum sana
Yazılıyorum kız yazılıyorum
Katılıyorum sana, tutuluyorum sana
Tutamıyorum beni tutamıyorum