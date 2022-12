İbrahim Erkal

Her şeyi oluruna bıraktım Her şeyi oluruna bıraktım Ne yaptım olmadı, ne ettim olmadı Yerini bulmadı, dolmadı bu gönül Ne yaptım olmadı, ne ettim olmadı Yerini bulmadı, dolmadı *** Ona inandım, buna inandım Hep aldandım, hep yandım Ona inandım, buna inandım Hep aldandım, hep yandım *** Atın beni yalnızlığın koynuna Aramayın, sormayın, tanımayın beni Üzdüler, beni üzdüler *** Kahpe diller, sahte yüzler Ar bilmeyen edepsizler Can bildiğim şerefsizler Üzdüler, üzdüler *** Beklemeden giden yıllar Ömrümü sollayan yollar Sararken ısıran kollar Üzdüler beni, üzdüler *** Gülüşler sahte, bakışlar sahte Ben neyleyim ki, bu zaman kahpe Gülüşler sahte, bakışlar sahte Ben neyleyim ki, bu zaman kahpe *** Atın beni yalnızlığın koynuna Aramayın, sormayın, tanımayın beni Üzdüler, beni üzdüler *** Kahpe diller, sahte yüzler Ar bilmeyen edepsizler Can bildiğim şerefsizler Üzdüler, üzdüler *** Beklemeden giden yıllar Ömrümü sollayan yollar Sararken ısıran kollar Üzdüler beni, üzdüler *** Boğazımda düğümlendi Aşk adına sitemlerim Hesap mahşerdedir dendi Gider orada beklerim