Üzdüler Beni Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Üzdüler Beni
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Her şeyi oluruna bıraktım
Her şeyi oluruna bıraktım
Ne yaptım olmadı, ne ettim olmadı
Yerini bulmadı, dolmadı bu gönül
Ne yaptım olmadı, ne ettim olmadı
Yerini bulmadı, dolmadı
***
Ona inandım, buna inandım
Hep aldandım, hep yandım
Ona inandım, buna inandım
Hep aldandım, hep yandım
***
Atın beni yalnızlığın koynuna
Aramayın, sormayın, tanımayın beni
Üzdüler, beni üzdüler
***
Kahpe diller, sahte yüzler
Ar bilmeyen edepsizler
Can bildiğim şerefsizler
Üzdüler, üzdüler
***
Beklemeden giden yıllar
Ömrümü sollayan yollar
Sararken ısıran kollar
Üzdüler beni, üzdüler
***
Gülüşler sahte, bakışlar sahte
Ben neyleyim ki, bu zaman kahpe
Gülüşler sahte, bakışlar sahte
Ben neyleyim ki, bu zaman kahpe
***
Atın beni yalnızlığın koynuna
Aramayın, sormayın, tanımayın beni
Üzdüler, beni üzdüler
***
Kahpe diller, sahte yüzler
Ar bilmeyen edepsizler
Can bildiğim şerefsizler
Üzdüler, üzdüler
***
Beklemeden giden yıllar
Ömrümü sollayan yollar
Sararken ısıran kollar
Üzdüler beni, üzdüler
***
Boğazımda düğümlendi
Aşk adına sitemlerim
Hesap mahşerdedir dendi
Gider orada beklerim