Varmayın Üstüme Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Varmayın Üstüme
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Ne kadar bilsem de sevdiğinizi
Şuan da çekemem hiçbirinizi
İncitip kırmadan birbirimizi
İncitip kırmadan birbirimizi
Şimdilik hiçbir şey sormayın, gidin
Ne olur üstüme varmayın, gidin
***
Bir nefes alayım, sadece bir nefes
Bir nefes alayım ne olur
Gelmeyin üstüme, kendime geleyim
Bir soluklanayım ne olur
***
Gidin, varmayın üstüme, gidin
Varmayın üstüme benim
Bana bırakın bir ne olur
Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın
***
Bir nefes alayım, sadece bir nefes
Bir nefes alayım ne olur
Gelmeyin üstüme, kendime geleyim
Bir soluklanayım ne olur
***
Gidin, varmayın üstüme, gidin
Varmayın üstüme benim
Bana bırakın bir ne olur
Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın
***
Gidin, varmayın üstüme, gidin
Varmayın üstüme benim
Bana bırakın bir ne olur
Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın