İbrahim Erkal

Ne kadar bilsem de sevdiğinizi Şuan da çekemem hiçbirinizi İncitip kırmadan birbirimizi İncitip kırmadan birbirimizi Şimdilik hiçbir şey sormayın, gidin Ne olur üstüme varmayın, gidin *** Bir nefes alayım, sadece bir nefes Bir nefes alayım ne olur Gelmeyin üstüme, kendime geleyim Bir soluklanayım ne olur *** Gidin, varmayın üstüme, gidin Varmayın üstüme benim Bana bırakın bir ne olur Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın *** Bir nefes alayım, sadece bir nefes Bir nefes alayım ne olur Gelmeyin üstüme, kendime geleyim Bir soluklanayım ne olur *** Gidin, varmayın üstüme, gidin Varmayın üstüme benim Bana bırakın bir ne olur Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın *** Gidin, varmayın üstüme, gidin Varmayın üstüme benim Bana bırakın bir ne olur Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın