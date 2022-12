İbrahim Erkal

Başımı alıp buraları terk edemedim aman Allah Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim he vallah *** Az mı sevdim, az mı seni Aldın gittin benden beni Mesken tuttum gurbet eli Bak unuttum ben her şeyimi *** Gözlerim kör, elim bağlı Kendim burda, ruhum dağda Gözlerim kör, elim bağlı Kendim burda, ruhum dağda *** Başımı alıp buraları terk edemedim aman Allah Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim he vallah *** Az mı yandım, az mı sana Hüznüm kaldı senden bana Çaresizim senden yana Sığınmışım yaradana *** Dillerim lâl, elim bağlı Kendim burda, ruhum dağda Dillerim lâl, elim bağlı Kendim burda, ruhum dağda *** Başımı alıp buraları terk edemedim aman Allah Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim he vallah *** Başımı alıp buraları terk edemedim aman Allah Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim he vallah *** Başımı alıp buraları terk edemedim aman Allah Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim he vallah *** Başımı alıp buraları terk edeme...