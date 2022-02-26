Vazgeçemedim Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Vazgeçemedim
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Başımı alıp buraları terk edemedim aman Allah
Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim he vallah
***
Az mı sevdim, az mı seni
Aldın gittin benden beni
Mesken tuttum gurbet eli
Bak unuttum ben her şeyimi
***
Gözlerim kör, elim bağlı
Kendim burda, ruhum dağda
Gözlerim kör, elim bağlı
Kendim burda, ruhum dağda
***
Başımı alıp buraları terk edemedim aman Allah
Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim he vallah
***
Az mı yandım, az mı sana
Hüznüm kaldı senden bana
Çaresizim senden yana
Sığınmışım yaradana
***
Dillerim lâl, elim bağlı
Kendim burda, ruhum dağda
Dillerim lâl, elim bağlı
Kendim burda, ruhum dağda
***
Başımı alıp buraları terk edemedim aman Allah
Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim he vallah
***
Başımı alıp buraları terk edemedim aman Allah
Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim he vallah
***
Başımı alıp buraları terk edemedim aman Allah
Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim he vallah
***
Başımı alıp buraları terk edeme...