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7/24 Dinle Aşkname

Aşkname Şarkı Sözleri

İbrahim Erkal Aşkname şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Aşkname şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkname sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Erkal

İbrahim Erkal

Aşkname

  • Yağmur Yağar

  • Akşam Olanda

  • Ağla Gözlerim

  • Aşkım Aşkım

  • Kaldırım Taşları

  • Nereye Kadar

  • Sevme

  • Usta

  • İki Yarısıyız

  • İyi Hatun

  • Bir Şans Daha

  • Defter Hanım Kalem Bey

  • Unutulurmuş

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