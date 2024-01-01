İbrahim Erkal

-
Bir heves değil
Bir arzu değil
Sevgiden de öte
Sana duyduğum
***
Şaka bile olsa
Gönül avutulmuyor
Ayrılıktan
Söz etme kurban olduğum
***
Yalnız yatılmıyor
Gönül avutulmuyor
Ele anlatılmıyor
Olmuyor olmuyor
***
Sensiz yaşanır mı
Buna can dayanır mı
Dayanmaz yüreğim yanar
Öyle kolay değil
Sil baştan demek
Nasıl susacak arzular
-
Karam aşkın sevgin bu mu
Ne olacak bu aşkın sonu
Bir barışır karam bi küsersin
Beni böyle divane edersin
***
Kömür gözler yaban dudaklar
Ya bu endam cilve bu nazlar
O dudaklar helalim haktır
Bende canım bana da günahtır
***
Bilemem yarını göremezsem seni şansın yok
Çalarım kapını başka çarem yok
***
Al artık koynuna beni Karam
Günahın boynuna can Karam
Anladım sensizlik haram
Gel artık insafa be Karam
***
Al artık koynuna beni Karam
Günahın boynuna can Karam
Anladım sensizlik haram
Gel artık insafa be Karam
***
Karam aşkın sevgin bu mu
Ne olacak bu aşkın sonu
Bir barışır karam bi küsersin
Beni böyle divane edersin
***
Kömür gözler yaban dudaklar
Ya bu endam cilve bu nazlar
O dudaklar helalim haktır
Bende canım bana da günahtır
***
Bilemem yarını göremezsem seni şansın yok
Çalarım kapını başka çarem yok
***
Al artık koynuna beni Karam
Günahın boynuna can Karam
Anladım sensizlik haram
Gel artık insafa be Karam
***
Al artık koynuna beni Karam
Günahın boynuna can Karam
Anladım sensizlik haram
Gel artık insafa be Karam
***
Al artık koynuna beni Karam
Günahın boynuna can Karam
Anladım sensizlik haram
Gel artık insafa be Karam,
***
Al artık koynuna beni Karam
Günahın boynuna can Karam
Anladım sensizlik haram
Gel artık insafa be Karam
-
Kendime soramam ne diye
Ötesi yok dönemem geriye
Bunca zaman yaşadığım aşklara
Baktım ayrı ama hep aynı
***
Sanki ben kabahat gibiyim
Beklerim bitsin de gideyim
Bunca zaman yaşadığım aşkların
Hepsi ayrı ama hep aynı
***
İçimde yeller eser
Hâlimi bir görsen
Neler neler çektim ah bu yüzden
***
Hop be alınma sen
Seviyorum desen
Neler neler çekerim ah bir bilsen
***
İllaki aşk arıyorum
Sağdan soldan çalıyorum
Bir de ben sana soruyorum
İlahi aşk bu mu
Denedim ayrı
Ama hep aynı
***
İllaki aşk arıyorum
Sağdan soldan çalıyorum
Bir de ben sana soruyorum
İlahi aşk bu mu
Denedim ayrı
Ama hep aynı
***
Kendime soramam ne diye
Ötesi yok dönemem geriye
Bunca zaman yaşadığım aşklara
Baktım ayrı ama hep aynı
***
Sanki ben kabahat gibiyim
Beklerim bitsin de gideyim
Bunca zaman yaşadığım aşkların
Hepsi ayrı ama hep aynı
***
İçimde yeller eser
Hâlimi bir görsen
Neler neler çektim ah bu yüzden
***
Hop be alınma sen
Seviyorum desen
Neler neler çekerim ah bir bilsen
***
İllaki aşk arıyorum
Sağdan soldan çalıyorum
Bir de ben sana soruyorum
İlahi aşk bu mu
Denedim ayrı
Ama hep aynı
***
İllaki aşk arıyorum
Sağdan soldan çalıyorum
Bir de ben sana soruyorum
İlahi aşk bu mu
Denedim ayrı
Ama hep aynı
-
Bir nem kaldı gözlerimde
Bir burukluk kaldı bende
Acı bir hıçkırık beni kahreden
Bir de sendin bırakıp giden
Bir de sendin bırakıp giden
***
Sensizlik bana ölümden beter
Unutmak çok zor artık yeter
***
Hüzünler kaldı bende
Hasretin kaldı bende
Sızlayan yüreğimde sen kaldın bende
***
Sevgiler kaldı bende
Sensizlik kaldı bende
Bitmeyen özleminle sen kaldın bende
***
Bir ses kaldı anılarımda
Bir dokunan şarkı bende
Acı bir hıçkırık beni kahreden
Bir de sendin bırakıp giden
Bir de sendin bırakıp giden
***
Sensizlik bana ölümden beter
Unutmak çok zor artık yeter
***
Hüzünler kaldı bende
Hasretin kaldı bende
Sızlayan yüreğimde sen kaldın bende
***
Sevgiler kaldı bende
Sensizlik kaldı bende
Bitmeyen özleminle sen kaldın bende
***
Hüzünler kaldı bende
Hasretin kaldı bende
Sızlayan yüreğimde sen kaldın bende
***
Sevgiler kaldı bende
Sensizlik kaldı bende
Bitmeyen özleminle sen kaldın bende
***
Hüzünler kaldı bende
Hasretin kaldı bende
Sızlayan yüreğimde sen kaldın bende
***
Sevgiler kaldı bende
Sensizlik kaldı bende
-
Beni aldatma, beni kullanma
Sana her şeyi bırakıp geldim
Bütün aşkımla
***
Bir gün uyanmamak için
Yıllarca direndi gönlüm
Sevda derdi çekenlerin
Perişan halini gördüm
***
Hiç yoktu bende korkular
Sana bir gün rastlayana kadar
Beni böyle aşık ölesiye
Daha kimse görmedi
***
Kopmazdı bende fırtınalar
Sana bir gün rastlayana kadar
Beni böyle tutsak ölesiye
Daha kimse görmedi
***
Beni aldatma
Beni kullanma
Sana her şeyi bırakıp geldim
Bütün aşkımla
***
Beni aldatma
Sakın ağlatma
Seni kendimi unutup sevdim
Canımı yakma
***
Bir gün uyanmamak için
Yıllarca direndi gönlüm
Sevda derdi çekenlerin
Perişan halini gördüm
***
Hiç yoktu bende korkular
Sana bir gün rastlayana kadar
Beni böyle aşık ölesiye
Daha kimse görmedi
***
Kopmazdı bende fırtınalar
Sana bir gün rastlayana kadar
Beni böyle tutsak ölesiye
Daha kimse görmedi
***
Beni aldatma
Beni kullanma
Sana her şeyi bırakıp geldim
Bütün aşkımla
***
Beni aldatma
Sakın ağlatma
Seni kendimi unutup sevdim
Canımı yakma
***
Beni aldatma
Beni kullanma
Sana her şeyi bırakıp geldim
Bütün aşkımla
***
Beni aldatma
Sakın ağlatma
Seni kendimi unutup sevdim
Canımı yakma
Beni aldatma
-
Ah, bu karar ne kadar acıdır
Ben sana nasıl uzak olurum
Yâr bu kadar kara mı o gözün?
Bir sözün ile bir ömür hüzün
***
Yaşanacak çok şey var diyen dilin
Neden susar?
Bi' çözümü yok mu bunun
Bir küçük umut, ölüme kadar
***
Bebeğimsin, kıyamam
Hasretimsin, kopamam
İçimdeki aşkımsın
Ben sensiz yaşayamam
***
Bebeğimsin, kıyamam
Hasretimsin, kopamam
İçimdeki aşkımsın
Bi' tanemsin
***
Ah, bu karar ne kadar acıdır
Ben sana nasıl uzak olurum
Yâr bu kadar kara mı o gözün?
Bir sözün ile bir ömür hüzün
***
Yaşanacak çok şey var diyen dilin
Neden susar?
Bi' çözümü yok mu bunun
Bir küçük umut, ölüme kadar
***
Bebeğimsin, kıyamam
Hasretimsin, kopamam
İçimdeki aşkımsın
Ben sensiz yaşayamam
***
Bebeğimsin, kıyamam
Hasretimsin, kopamam
İçimdeki aşkımsın
Bi' tanemsin
***
Bebeğimsin, kıyamam
Hasretimsin, kopamam
İçimdeki aşkımsın
Ben sensiz yaşayamam
***
Bebeğimsin, kıyamam
Hasretimsin, kopamam
İçimdeki aşkımsın
Bi' tanemsin
-
Ara beni bir şeyler yap
Hadi gel bu gece
Dokunma hiç tenime
Gel, gel göz göze sevişelim
Çıldırt beni, uğraş benle
Bir kadın gibi
Denedin bak olmuyor
Ah eskisi gibi
***
Bağlanmam
İnanmam ben aşka
Sevmek başka ah
Sevişmek başka
***
Kandırmam
İnanmam ben aşka
Dikkat et yavrum
Benimle oynaşma
***
Savur beni gönlümden geç
Hadi gel güzelim
Utanma okşa beni
Gel, gel biz bize sevişelim
Uçur beni hadi hadi
Bir melek gibi
Kollarımdan akıp süzül
Bir yılan gibi
-
Yok artık bir daha sevmek
Yok artık bir daha geri dönmek
Sensizlik bin defa ölmek
Yok artık bir daha geri dönmek
***
Vazgeçmek kolay değil, anılar silinmiyor
Ayrılık zor zaman, hesabı bilinmiyor
Unutulmak kimin sözü, kimseye yakışmıyor
Zor geliyor yokluğun, bırakıp gidilmiyor
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Yok artık bir daha sevmek
Yok artık bir daha geri dönmek
Sensizlik bin defa ölmek
Yok artık bir daha geri dönmek
***
Vazgeçmek kolay değil, anılar silinmiyor
Ayrılık zor zaman, hesabı bilinmiyor
Unutulmak kimin sözü, kimseye yakışmıyor
Zor geliyor yokluğun, bırakıp gidilmiyor
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Sen ve ben, bi' tanem neden
Ayrıldığımıza inanamadım
-
Dün yine son defa gidiyorum
Dedim kendim bile inanmadim
Kaciyorum yalan ellerinden
Kör olasi gözlerden
Inan icim yanar inan
Biliyorum
***
Kaciyorum yalan ellerinden
Kör olasi gözlerden
Inan icim yanar inan
Biliyorum
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
***
Ah, yine, yine son bahar
Daliyorum yine sensiz
Uzak diyarlara, kaciyorum
Yalan ellerinden
Kör olasi gözlerden
Inan icim yanar
Inan biliyorum
Kaciyorum
Yalan ellerinden
Kör olasi gözlerden
Inan icim yanar
Inan biliyorum
***
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
***
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
-
Bir kez olsun sor be zalim
Gönlüm neden darılmış
Haberini aldım yarim
Başka dudak tadılmış
***
Cümle alem duymuş bizi dedikodu yayılmış
Haberini aldım zalim
Başka dudak tadılmış
Bir gecelik oynaş için gülden döşek atılmış
Adın düşmüş ellerine üç paraya satılmış
***
Bir gecelik oynaş için gülden döşek atılmış
Adın düşmüş ellerine üç paraya satılmış
***
Sevdim sevdim sevdim
Hep düşündüm almayı
Yüreğimden attım gitti o çiğ yüzlü yosmayı
Gönlüm gönlüm gönlüm
Kimde buldu sevdayı
Başka kızlar başka aşk var
Yitirdin mi dünyayı
***
Bir kez olsun sor be zalim
Gönlüm neden darılmış
Haberini aldım yarim
Başka dudak tadılmış
Cümle alem duymuş bizi dedikodu yayılmış
Haberini aldım zalim
Başka dudak tadılmış
***
Bir gecelik oynaş için gülden döşek atılmış
Adın düşmüş ellerine üç paraya satılmış
Bir gecelik oynaş için gülden döşek atılmış
Adın düşmüş ellerine üç paraya satılmış
***
Sevdim sevdim sevdim
Hep düşündüm almayı
Yüreğimden attım gitti o çiğ yüzlü yosmayı
Gönlüm gönlüm gönlüm
Kimde buldu sevdayı
Başka kızlar başka aşk var
Yitirdin mi dünyayı
***
Sevdim sevdim sevdim
Hep düşündüm almayı
Yüreğimden attım gitti o çiğ yüzlü yosmayı
Gönlüm gönlüm gönlüm
Kimde buldu sevdayı
Başka kızlar başka aşk var
Yitirdin mi dünyayı
***
Sevdim sevdim sevdim
Hep düşündüm almayı
Yüreğimden attım gitti o çiğ yüzlü yosmayı
Gönlüm gönlüm gönlüm
Kimde buldu sevdayı
Başka kızlar başka aşk var
Yitirdin mi dünyayı
Bitirdin mi dünyayı
-
Tenimi ikiye böldüm bu gece
İçimde çöllerin güz fırtınası
Adını yazdırdım öbür yarıma
Okunmuyor bile imla hatası
***
Unuttu bedenimin her bi hücresi
Suya yazılmış bir aşk gecesi
Nefesin yetmiyor, yapma nafile
Aşkı yakmak olur bundan sonrası
***
Çocuk bir gülüşle yatsam dizine
Mor sancılar var ya, tam yüreğimde
Çizilmemiş resim gibi yoksun yoksun
Aşkı yakmak olur bundan sonrası
***
Tenimi ikiye böldüm bu gece
İçimde çöllerin güz fırtınası
Adını yazdırdım öbür yarıma
Okunmuyor bile imla hatası
***
Unuttu bedenimin her bi hücresi
Suya yazılmış bir aşk gecesi
Nefesin yetmiyor, yapma nafile
Aşkı yakmak olur bundan sonrası
***
Çocuk bir gülüşle yatsam dizine
Mor sancılar var ya, tam yüreğimde
Çizilmemiş resim gibi yoksun yoksun
Aşkı yakmak olur bundan sonrası
***
Unuttu bedenimin her bi hücresi
Suya yazılmış bir aşk gecesi
Nefesin yetmiyor, yapma nafile
Aşkı yakmak olur bundan sonrası