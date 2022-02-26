İbrahim Erkal

Yalnızım geceden yalnız Yalnızım zamansız Umudum yok, vaktim dar Gönlümde bitmez arzular *** Gittiler birer birer Gittiler terk ettiler Vefasızlar, hayırsızlar İçim yanar, ciğerim sızlar *** Yaktılar yüreğimden Vurdular can evimden Kitapsızlar, imansızlar Allah'ından korkmayan kullar Kitapsızlar, ey imansızlar İçim yanar, ciğerim sızlar *** Ezdiler yol yerine Sattılar pul yerine Kime gitsem, ne söylesem Kim ağlar benim yerime *** Gittiler birer birer Gittiler terk ettiler Vefasızlar, hayırsızlar İçim yanar, ciğerim sızlar *** Yaktılar yüreğimden Vurdular can evimden Kitapsızlar, imansızlar İçim yanar, ciğerim sızlar Kitapsızlar, imansızlar İçim yanar, ciğerim sızlar *** Yalnızlık Allah'a mahsus Benim ne haddime Ona gitsem, şuna gitsem Kim ağlar benim yerime Kim yanar, kim, kim