İbrahim Erkal

Yalnızım Şarkı Sözleri
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Yalnızım geceden yalnız
Yalnızım zamansız
Umudum yok, vaktim dar
Gönlümde bitmez arzular
***
Gittiler birer birer
Gittiler terk ettiler
Vefasızlar, hayırsızlar
İçim yanar, ciğerim sızlar
***
Yaktılar yüreğimden
Vurdular can evimden
Kitapsızlar, imansızlar
Allah'ından korkmayan kullar
Kitapsızlar, ey imansızlar
İçim yanar, ciğerim sızlar
***
Ezdiler yol yerine
Sattılar pul yerine
Kime gitsem, ne söylesem
Kim ağlar benim yerime
***
Gittiler birer birer
Gittiler terk ettiler
Vefasızlar, hayırsızlar
İçim yanar, ciğerim sızlar
***
Yaktılar yüreğimden
Vurdular can evimden
Kitapsızlar, imansızlar
İçim yanar, ciğerim sızlar
Kitapsızlar, imansızlar
İçim yanar, ciğerim sızlar
***
Yalnızlık Allah'a mahsus
Benim ne haddime
Ona gitsem, şuna gitsem
Kim ağlar benim yerime
Kim yanar, kim, kim