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7/24 Dinle Canım İstedi

Canım İstedi Şarkı Sözleri

İbrahim Erkal Canım İstedi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Erkal Canım İstedi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canım İstedi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Erkal

İbrahim Erkal

Canım İstedi

  • Yalnızım

  • Kıskanırım Seni Ben

  • Artık Sevmeyeceğim

  • Yıldızların Altında

  • Sevilde Sevme

  • Veda Busesi

  • İçin İçin Yanıyor

  • Unuttun Beni Zalim

  • Aşkın Kanunu

  • Nasıl Geçti Habersiz

  • Ağlama Değmez Hayat...

  • Akasyalar Açarken

  • Yaşamak Yalan Belki

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