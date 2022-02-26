Yaşıyor İnsan Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Yaşıyor İnsan
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Az veren candan, çok veren maldan
Sonunda yoldan şaşıyor
Salla o yandan, salla bu yandan
Aşk ile candan coşuyor insan
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Ekmek parası, sevda yarası
İki nefes arası yaşıyor insan
Aşk ateşine, kuzgun leşine
İki kuruş peşine koşuyor insan...