İbrahim Erkal

Kaç kere dedim sana Öyle bakma bana Kaç kere dedim sana Ah, öyle bakma bana *** Gözümü gözünden alamıyorum Serimi ellere salamıyorum Senden ayrı kalamıyorum Duramıyorum, duramıyorum *** Asılıyorum sana, kesiliyorum sana Yazılıyorum kız yazılıyorum Katılıyorum sana, tutuluyorum sana Tutamıyorum beni tutamıyorum *** Asıliyorum saa, kesiliyirum saa Yazıliyurum kız yazilıyurum Katıliyurum saa, tutuliyurum saa Tutamiyurum beni tutamiyurum *** Kaç kere geldim sana Ne verdin ki bana Kaç kere geldim sana Ah, ne verdin ki bana *** Gözümü gözünden alamıyorum Bir çıkar yol bulamıyorum Senden ayrı kalamıyorum Yapamıyorum yapamıyorum *** Asılıyorum sana, kesiliyorum sana Yazılıyorum kız yazılıyorum Katılıyorum sana, tutuluyorum sana Tutamıyorum beni tutamıyorum *** Asıliyorum saa, kesiliyirum saa Yazıliyurum kız yazilıyurum Katıliyurum saa, tutuliyurum saa Tutamiyurum beni tutamiyurum *** Asılıyorum sana, kesiliyorum sana Yazılıyorum kız yazılıyorum Katılıyorum sana, tutuluyorum sana Tutamıyorum beni tutamıyorum