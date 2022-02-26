Yazılıyorum Sana Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Yazılıyorum Sana
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Kaç kere dedim sana
Öyle bakma bana
Kaç kere dedim sana
Ah, öyle bakma bana
***
Gözümü gözünden alamıyorum
Serimi ellere salamıyorum
Senden ayrı kalamıyorum
Duramıyorum, duramıyorum
***
Asılıyorum sana, kesiliyorum sana
Yazılıyorum kız yazılıyorum
Katılıyorum sana, tutuluyorum sana
Tutamıyorum beni tutamıyorum
***
Asıliyorum saa, kesiliyirum saa
Yazıliyurum kız yazilıyurum
Katıliyurum saa, tutuliyurum saa
Tutamiyurum beni tutamiyurum
***
Kaç kere geldim sana
Ne verdin ki bana
Kaç kere geldim sana
Ah, ne verdin ki bana
***
Gözümü gözünden alamıyorum
Bir çıkar yol bulamıyorum
Senden ayrı kalamıyorum
Yapamıyorum yapamıyorum
***
Asılıyorum sana, kesiliyorum sana
Yazılıyorum kız yazılıyorum
Katılıyorum sana, tutuluyorum sana
Tutamıyorum beni tutamıyorum
***
Asıliyorum saa, kesiliyirum saa
Yazıliyurum kız yazilıyurum
Katıliyurum saa, tutuliyurum saa
Tutamiyurum beni tutamiyurum
***
Asılıyorum sana, kesiliyorum sana
Yazılıyorum kız yazılıyorum
Katılıyorum sana, tutuluyorum sana
Tutamıyorum beni tutamıyorum