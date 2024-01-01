İbrahim Erkal

-
Hasret biner, hasret iner sırtından
Hep ayrısın vatanından yurdundan
Kimse bilmez senin sevda derdinden
***
Yollar senin alın yazın arkadaş
Belli olmaz kışın yazın arkadaş
Yollar senin alın yazın arkadaş
Belli olmaz kışın yazın arkadaş
***
Aman yollar yollar
Ömrümüzü sollar bu yollar
Aman yollar yollar
Ömrümüzü sollar bu yollar
***
Uykuların delik deşik yollarda
Saçlarının rengi solmuş yıllarda
Yağmur demez çamur demez dağlarda
***
Ömrün biter yollar bitmez arkadaş
Senin neşen sana yetmez arkadaş
Ömrün biter yollar bitmez arkadaş
Senin neşen sana yetmez arkadaş
***
Aman yollar yollar
Ömrümü sollar bu yollar
Aman yollar yollar
Ömrümü sollar bu yollar
Aman yollar yollar
Ömrümü...
-
Ve sen gidiyorsun ben sana aşık
Geri dönmene vermeden ışık
Ben kendi kendimle aklım karışık
Her an sensizliğe ağlayacağım
***
Gezdiğimiz yerler soracak seni
Ayrılığın yükü yoracak beni
Elini tenini kısık sesini
Seni her şeyinle arayacağım
***
Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah
Adını dilimde hep anacağım billah
Yokluğun zoruma gidecek benim, benim
Seni yüreğimde saklayacağım
***
Seni umutlarıma ektim
Onlarla biçeceğim
Ve ben seni yarın seveceğim
Unutma unutulanlar
Unutanları asla unutmazlar
***
Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah
Adını dilimde hep anacağım billah
Yokluğun zoruma gidecek benim
Seni yüreğimde saklayacağım
***
Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah
Adını dilimde hep anacağım billah
Yokluğun zoruma gidecek benim
-
Dudakların buz, gözlerin boş boş bakıyor
Dudakların buz, gözlerin boş boş bakıyor
Sen böyle yapmazdın böyle durmazdın
Susmazdın, susmazdın
Anladım gidiyorsun, beni öksüz bırakıp
Gidiyorsun sonsuzluğa, beni atıp yalnızlığa
Ben de gelmek istiyorum, dayanamam sensizliğe
***
A bebeğim uyan, bebeğim uyan
Uyanda göğsüme dayan
Yan yüreğim yan, yan ciğerim yan
Yan parçalan
***
A bebeğim uyan, bebeğim uyan
Uyanda göğsüme dayan
Yan yüreğim yan, yan ciğerim yan
Yan parçalan
***
Açmasın güller gelmesin bahar istemem
Açmasın güller doğmasın güneş istemem
Ben sensiz yapamam, sensiz duramam
Olamam yaşayamam
Olur mu hayat sensiz, olur mu sevginsiz
Yaşam neki ölüm neki, bir devriliş gönlümdeki
Ben de ölmek istiyorum, taşıyamam ben bu yükü
***
A bebeğim uyan, bebeğim uyan
Uyanda göğsüme dayan
Yan yüreğim yan, yan ciğerim yan
Yan parçalan
***
A bebeğim uyan, bebeğim uyan
Uyada göğsüme dayan
Yan yüreğim yan, yan ciğerim yan
Yan parçalan
-
Dert bende bölük bölük, gam tabur tabur bende
Yar dinsiz yar, yar imansız, çektiriyor bak amansız
İşte böyle zamansız, ah ustam, ah
Bildiğin gibi değil, çal, gönlümün, çal gönlümün pasını sil
***
Al o yandan, al bu yandan
Vallah usandım bu candan
Gir hicazdan, çık hüzzamdan
Adam gibi bir şeyler çal
***
Anladığım dilden olsun
İçinde gurbet bulunsun
Şöyle bizim elden olsun
Adam gibi bir şeyler çal
***
Hicaz olsun, hüzzam olsun, rast olsun
Ah öyle çal ki, deli gönlüm mest olsun
Yok insanlık, yok merhamet, ah yaktı bizi zalim gurbet
Gel de bu işe sen sabret, ah ustam, ah
Bildiğin gibi değil çal gönlümün pasını sil
***
Al o yandan, al bu yandan
Vallah usandım bu candan
Gir hicazdan, çık hüzzamdan
Adam gibi bir şeyler çal
***
Anladığım dilden olsun
İçinde gurbet bulunsun
Şöyle bizim elden olsun
Adam gibi bir şeyler çal
***
Al o yandan, al bu yandan
Vallah usandım bu candan
Gir hicazdan, çık hüzzamdan
Adam gibi bir şeyler çal
***
Anladığım dilden olsun
İçinde gurbet bulunsun
Şöyle bizim elden olsun
-
Herkesin kolunda bir sevgilisi var
Benim kollarım neden boş kaldılar
Herkese sevdanın çiçekli yolları
Bana yalnızlığın dikenli kolları
Ben anlamam anlamam onu bunu dinlemem
***
Ben de isterem bal gibi yanaklardan
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Yetim miyem öksüz müyem
Yetim miyem öksüz müyem
***
Ben de isterem bal gibi yanaklardan
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Yetim miyem öksüz müyem
Yetim miyem öksüz müyem
***
Herkesin neşesi tıkırında şukar
Benim kısmetlerim nerede kaldılar
Herkese şapur şupur bize yarabbi şükür
Ne bu kardeşim birisi yer birisi bakar
Ben anlamam anlamam onu bunu dinlemem
***
Ben de isterem bal gibi yanaklardan
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Yetim miyem öksüz müyem
Yetim miyem öksüz müyem
***
Ben de isterem bal gibi yanaklardan
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Yetim miyem öksüz müyem
Yetim miyem öksüz müyem
Ben de isterem
-
Bana bir adım gel bin geleyim sana
Beni çıkarsız sev can vereyim
Kimseye benzetme üzme beni sakın
Olduğun gibi gel kendin gibi takın
***
Sonu hep tatlı bitse de dansın
Benimle asla yoktur şansın
Benimle dans en son şanstır
Bunu bilmeli yola gelmelisin
***
Kendinle hesaplaş kendinle anlaş
Kimseyle uğraşma kendini aş
Kimseye benzeme üzme beni sakın
Olduğun gibi adam gibi takın
***
Sonu hep tatlı bitse de dansın
Benimle asla yoktur şansın
Benimle dans en son şanstır
Bunu bilmeli yola gelmelisin
-
Gidemem gidemem, seni terk edemem
Ölürüm ölürüm, ben sensiz edemem
Gidemem gidemem, seni terk edemem
Ölürüm ölürüm, ben sensiz edemem
Canısı, canısı, canısı
***
Canısı, canısı
Ömrümün yarısı
Ben senden ayrılmam
Alnımın yazısı
***
Canısı, canısı
Ömrümün yarısı
Ben senden ayrılmam
Alnımın yazısı
***
Duymasam sesini, tutmasam elini
Tatmasam tenini, buna dayanamam
Duymasam sesini, tutmasam elini
Tatmasam tenini, buna dayanamam
Canısı, canısı, canısı
***
Canısı, canısı
Ömrümün yarısı
Ben senden ayrılmam
Alnımın yazısı
***
Canısı, canısı
Ömrümün yarısı
Ben senden ayrılmam
Alnımın yazısı
***
Canısı, canısı
Ömrümün yarısı
Ben senden ayrılmam
Alnımın yazısı
Canısı (can)
-
Duy, duy, duy sesimi
Tepeleri göklere erişen dağlar
Nehirleri denize dökülen dağlar
Feryadı figanı yükselen dağlar
***
Vur, vur, vur, vur
Vur, aman, göğsüme hançeri
Bulama'n bir başka ben daha
Yiğitlik yapan er kişi
Gaçar mı er meydanından, goçum?
***
Duy, duy, duy sesimi
Tepeleri göklere erişen dağlar
Nehirleri denize dökülen dağlar
Feryadı figanı yükselen dağlar
***
Vur, vur, vur, vur
Vur, aman, göğsüme hançeri
Bulama'n bir başka ben daha
Yiğitlik yapan er kişi
Gaçar mı er meydanından, goçum?
-
Palandöken yastığın
Evleri yığın yığın
Dadaşların el ele
Alem senin aşığın
***
Hadi gel, Erzurum'a gel
Erzurum yahşi, güzel
Hadi gel, Erzurum'a gel
Erzurum yahşi, güzel
***
Palandöken bembeyaz
Çoğu kıştır azı yaz
Yaylalar serin, sulu
Damda donan buzu yaz
***
Hadi gel, Erzurum'a gel
Erzurum yahşi, güzel
Hadi gel, Erzurum'a gel
Erzurum yahşi, güzel
***
Hadi gel, Erzurum'a gel
Erzurum yahşi, güzel
Hadi gel, Erzurum'a gel
-
Ağlıyorsun için için yara almış yüreğinden
Sana bu kin nefret niçin kan damlıyor gözlerinden
Nice aşklar yaşamışsın nice sırlar taşımışsın
Nasılda yalnız kalmışsın gözüm İstanbul
***
Sevdiğinden herkes seni bağlamışlar ellerini
Ağlamışsın görmemişler o masmavi gözlerini
Gün gelip terk edecekler bırakıp da gidecekler
Sana yazık edecekler gözüm İstanbul
***
Saçlarını yakmak için kesmişler
Yerlerine beton urlar dikmişler
Ey sevgilim sana yazık etmişler gözüm İstanbul
***
Sen gönüller sultanısın sen hep böyle sevdalısın
O hasta yatağında gene de çok alımlısın
Sen böyle mi olacaktın sararıp da solacaktın
Yaktın ah içimi yaktın gözüm İstanbul
-
Ben ne günler yaşadım saymadım
Sen naz edip küserken
Kısa donla gezerken
***
Ben ne aşklar yaşadım duymadın küçücüğüm
Ben ne günler yaşadım duymadın
Sen evcilik oynarken
Zırıl zırıl ağlarken
Ben ne çamlar devirdim saymadım küçücüğüm
-
Yalnızım geceden yalnız
Yalnızım zamansız
Umudum yok, vaktim dar
Gönlümde bitmez arzular
***
Gittiler birer birer
Gittiler terk ettiler
Vefasızlar, hayırsızlar
İçim yanar, ciğerim sızlar
***
Yaktılar yüreğimden
Vurdular can evimden
Kitapsızlar, imansızlar
Allah'ından korkmayan kullar
Kitapsızlar, ey imansızlar
İçim yanar, ciğerim sızlar
***
Ezdiler yol yerine
Sattılar pul yerine
Kime gitsem, ne söylesem
Kim ağlar benim yerime
***
Gittiler birer birer
Gittiler terk ettiler
Vefasızlar, hayırsızlar
İçim yanar, ciğerim sızlar
***
Yaktılar yüreğimden
Vurdular can evimden
Kitapsızlar, imansızlar
İçim yanar, ciğerim sızlar
Kitapsızlar, imansızlar
İçim yanar, ciğerim sızlar
***
Yalnızlık Allah'a mahsus
Benim ne haddime
Ona gitsem, şuna gitsem
Kim ağlar benim yerime
Kim yanar, kim, kim