İbrahim Erkal

Hasret biner, hasret iner sırtından Hep ayrısın vatanından yurdundan Kimse bilmez senin sevda derdinden *** Yollar senin alın yazın arkadaş Belli olmaz kışın yazın arkadaş Yollar senin alın yazın arkadaş Belli olmaz kışın yazın arkadaş *** Aman yollar yollar Ömrümüzü sollar bu yollar Aman yollar yollar Ömrümüzü sollar bu yollar *** Uykuların delik deşik yollarda Saçlarının rengi solmuş yıllarda Yağmur demez çamur demez dağlarda *** Ömrün biter yollar bitmez arkadaş Senin neşen sana yetmez arkadaş Ömrün biter yollar bitmez arkadaş Senin neşen sana yetmez arkadaş *** Aman yollar yollar Ömrümü sollar bu yollar Aman yollar yollar Ömrümü sollar bu yollar Aman yollar yollar Ömrümü...