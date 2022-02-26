İbrahim Erkal

Yollar Şarkı Sözleri
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Hasret biner, hasret iner sırtından
Hep ayrısın vatanından yurdundan
Kimse bilmez senin sevda derdinden
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Yollar senin alın yazın arkadaş
Belli olmaz kışın yazın arkadaş
Yollar senin alın yazın arkadaş
Belli olmaz kışın yazın arkadaş
***
Aman yollar yollar
Ömrümüzü sollar bu yollar
Aman yollar yollar
Ömrümüzü sollar bu yollar
***
Uykuların delik deşik yollarda
Saçlarının rengi solmuş yıllarda
Yağmur demez çamur demez dağlarda
***
Ömrün biter yollar bitmez arkadaş
Senin neşen sana yetmez arkadaş
Ömrün biter yollar bitmez arkadaş
Senin neşen sana yetmez arkadaş
***
Aman yollar yollar
Ömrümü sollar bu yollar
Aman yollar yollar
Ömrümü sollar bu yollar
Aman yollar yollar
Ömrümü...