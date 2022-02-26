İbrahim Erkal

Seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım Seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım Senin olduğun iyi kötü her ne varsa ben varım Senin olduğun iyi kötü her ne varsa ben varım *** Ben seni ekmek gibi Ben seni nefes gibi Su gibi seviyorum *** Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum Adam gibi doğru düzgün yüreğinden öpüyorum Yüreğinden öpüyorum *** Ben seni canımdan aziz, candan ala görüyorum Ben seni canımdan aziz, candan ala görüyorum Gönlünün derinliğinden, yüreğinden öpüyorum Yüreğinden öpüyorum *** Ben seni ekmek gibi Ben seni nefes gibi Su gibi seviyorum *** Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum Adam gibi doğru düzgün yüreğinden öpüyorum Yüreğinden öpüyorum