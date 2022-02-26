Yüreğinden Öpüyorum Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Yüreğinden Öpüyorum
Tüm Şarkıları
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Seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım
Seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım
Senin olduğun iyi kötü her ne varsa ben varım
Senin olduğun iyi kötü her ne varsa ben varım
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Ben seni ekmek gibi
Ben seni nefes gibi
Su gibi seviyorum
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Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum
Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum
Adam gibi doğru düzgün yüreğinden öpüyorum
Yüreğinden öpüyorum
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Ben seni canımdan aziz, candan ala görüyorum
Ben seni canımdan aziz, candan ala görüyorum
Gönlünün derinliğinden, yüreğinden öpüyorum
Yüreğinden öpüyorum
***
Ben seni ekmek gibi
Ben seni nefes gibi
Su gibi seviyorum
***
Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum
Aşkın ateşinden her gün yanıyorum, tütüyorum
Adam gibi doğru düzgün yüreğinden öpüyorum
Yüreğinden öpüyorum