İbrahim Sadri

Ben sana nasıl küseyim İstanbul üstüme düşer Karaköy'den vapur kalkmaz Sezen Aksu şarkı yapmaz Üsküdar'da yangın çıkar Hey kanar yüreği güvercinlerin Minibüsler bağırmaz olur Aşk üstüne yemin etmez martıları boğazın Ulan poyrazı küser, olan lodosu esmez Yağmuru yağmaz nisanın... *** Ben sana nasıl küseyim İstanbul üstüme gelir İçim yanar içim Bir aşk için bir içim Kendini vurur sokaklarına Cihangir'in Eyüp Sultan sabahlarına Ve ekmek kavgasına yemin olsun Bir de umuduna Kavgaya düşmüş yeni gencin... *** Beyoğlu arsız bir gece beyim Hayat üryan edilmiştir Ve sevilmiştir, ve sevmiştir Gül pavyonda sevim Söyle Söyle ben sana nasıl küseyim... Yolda yürürsün canın çeker Kestane satarım Taksim'in köşesinde Beyoğlu'nda sinemaların kapısında dururum Her filimde Türkan Şoray oynar. *** Ben sana nasıl küseyim... İstanbul üstüme düşer Minübüslerin kapısında bağırırım Sen binersin ön koltuğu ayırırım Bir de teybe attım mı bizim şarkımızı Bir tek dileğim var Mutlu ol yeter. Ben sana küsmem İstanbul üstüme düşer Yangın çıkar Üsküdar'ın içinde Aslan arkadaşla belalardan geçerim Her bir şeyi taşır yüreğim Her bir şeyi taşır Bir senin yokluğunu çekemez Söyle Söyle ben sana nasıl küseyim Ben sana nasıl küseyim İstanbul üstüme düşer Karaköy'den vapur kalkmaz Sezen Aksu şarkı yapmaz Üsküdar'da yangın çıkar Ey kanar yüreği güvercinlerin Minübüsler bağırmaz olur Aşk üstüne yemin etmez martıları boğazın Ulan poyrazı küser Ulan lodosu esmez Yağmuru yağmaz nisanın Ben sana nasıl küseyim İstanbul üstüme gelir İstanbul üstüme düşer Söyle Söyle ben sana nasıl küseyim...