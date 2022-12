İbrahim Sadri

Bir adın kalmalı geriye Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde Aynaların ardında sır Yalnızlığın peşinde kuvvet Evet nihayet bir adın kalmalı geriye Birde o kahreden gurbet *** Sen say ki ben hiç ağlamadım Hiç ateşe tutmadım yüreğimi Geceleri koynuma almadım ihaneti *** Ve sanki bütün şiirler gözlerini Bütün şarkılar saçlarını söylemedi Hele nihavend hele buselik hiç geçmedi fikrimden Ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın İçimin nehirlerinden *** Evet yangın Evet salaş yalvarmanın korkusunda talan Evet kaybetmenin o zehirli buğusu Evet isyan Evet kahrolmuş sayfaların arasında adın Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı Bu sevda biraz nadan Biraz da hıçkırık tadı Pencere önü menekşelerinde her akşam *** Bir adın kalmalı, bir adın kalmalı geriye Kırılmış şeylerin nihayetinde *** Ayrılık, ah ayrılık kurşun kadar ağır Bir adın kalmalı geriye *** Bir adın kalmalı, bir adın kalmalı geriye Ayrılık kurşun kadar ağır Beni affet, kaybetmek için erken Sevmek için çok geç *** Dağlar sonra oynadı yerinden Ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca Sen say ki yerin dibine geçti, geçmeyesi sevdam Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı Yani ben seni sevdiğim zaman Ayrılık kurşun kadar ağır Gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın *** Yine de bir adın kalmalı geriye Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde Aynaların ardında sır Yalnızlığın peşinde kuvvet Evet nihayet, bir adın kalmalı geriye Bir de o kahreden gurbet Beni affet Kaybetmek için erken Sevmek için çok geç *** Sen say ki, ve sen say ki, hiç ağlamadım Ateşlere tutmadım yüreğimi Sen say ki, sen san ki Geceleri koynuma almadım ihaneti (Bir adın kalmalı) Bir adın kalmalı (bir adın kalmalı geriye) bir adın kalmalı geriye (Ayrılık kurşun kadar ağır) Ayrılık kurşun kadar ağır (Beni affet) Beni affet (Kaybetmek için erken) Kaybetmek için erken Sevmek için çok çok geç (Sevmek için çok geç)