Bir Adın Kalmalı Şarkı Sözleri
İbrahim Sadri Bir Adın Kalmalı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Sadri Bir Adın Kalmalı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Adın Kalmalı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Sadri
Bir Adın Kalmalı
Tüm Şarkıları
-
Bir adın kalmalı geriye
Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde
Aynaların ardında sır
Yalnızlığın peşinde kuvvet
Evet nihayet bir adın kalmalı geriye
Birde o kahreden gurbet
***
Sen say ki ben hiç ağlamadım
Hiç ateşe tutmadım yüreğimi
Geceleri koynuma almadım ihaneti
***
Ve sanki bütün şiirler gözlerini
Bütün şarkılar saçlarını söylemedi
Hele nihavend hele buselik hiç geçmedi fikrimden
Ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın
İçimin nehirlerinden
***
Evet yangın
Evet salaş yalvarmanın korkusunda talan
Evet kaybetmenin o zehirli buğusu
Evet isyan
Evet kahrolmuş sayfaların arasında adın
Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı
Bu sevda biraz nadan
Biraz da hıçkırık tadı
Pencere önü menekşelerinde her akşam
***
Bir adın kalmalı, bir adın kalmalı geriye
Kırılmış şeylerin nihayetinde
***
Ayrılık, ah ayrılık kurşun kadar ağır
Bir adın kalmalı geriye
***
Bir adın kalmalı, bir adın kalmalı geriye
Ayrılık kurşun kadar ağır
Beni affet, kaybetmek için erken
Sevmek için çok geç
***
Dağlar sonra oynadı yerinden
Ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca
Sen say ki yerin dibine geçti, geçmeyesi sevdam
Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı
Yani ben seni sevdiğim zaman
Ayrılık kurşun kadar ağır
Gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın
***
Yine de bir adın kalmalı geriye
Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde
Aynaların ardında sır
Yalnızlığın peşinde kuvvet
Evet nihayet, bir adın kalmalı geriye
Bir de o kahreden gurbet
Beni affet
Kaybetmek için erken
Sevmek için çok geç
***
Sen say ki, ve sen say ki, hiç ağlamadım
Ateşlere tutmadım yüreğimi
Sen say ki, sen san ki
Geceleri koynuma almadım ihaneti
(Bir adın kalmalı) Bir adın kalmalı (bir adın kalmalı geriye) bir adın kalmalı geriye
(Ayrılık kurşun kadar ağır) Ayrılık kurşun kadar ağır
(Beni affet) Beni affet
(Kaybetmek için erken) Kaybetmek için erken
Sevmek için çok çok geç (Sevmek için çok geç)