İbrahim Sadri

Hadi gidiyorsun Yürekten kan gidiyor, sen gidiyorsun Her şey gidiyor Gökte bulut, dağda kar, düzde kervan gidiyor Solgun bir gül oluyor insan Bir demet kır çiçeği ölüyor, sen, sen gidiyorsun *** Ne ucuz yaşıyorsun, ne kolay Bir kristal gibi ellerimden düşüyorsun Bakma öyle Ben kanıyorum sen üşüyorsun *** Islak gözlerimle geçiyorum Yaralı bir ceylanın kalbinden Ceplerimde kül var Bir yangından arta kalan Sorduğum adreslerde kimse oturmuyor Ve kimse olmuyor ben sorduğum zaman Her şey bir yalan gibi yandığı zaman Yalnız olduğunu anlıyor insan Anladım ve geçtim Yaralı bir ceylanın kalbinden Su gördüm düşümde Karanlıktı ve gürültüyle çağlıyordu Ceplerimde kül vardı ve yanıyordu Sonra sabah oluyor Ve bir ceylan kalbinde alem ağlıyordu *** Tutsana beni bırakmasana Olsun, yaralasana Olsun, ağrısa da Yalan da olsa kalsana *** Tutsana beni bırakmasana Olsun, yaralasana Tutsana beni bırakmasana Yalan da olsa kalsana *** Kolay değil bir yalan bu Yaralayan kanayan koca bir yalan Kolay değil bir yalan bu Yaralayan kanayan sevdiğim yalan *** Dağ köylüsü aşkın olduğu yerde ben varım Sen olmasan da ben varım Yağmur yağar, saçlarım filizlenir Bir yıldız düşer omuzlarıma Islık çalar, ıslanır, şarkılarımı söyler geçerim kapımdan *** Dağköylüsü Şimdi gidersen Şimdi git Kalırsan şimdi *** Islak gözlerimle geçiyorum Yaralı bir ceylanın kalbinden Ceplerimde kül var Bir yangından arta kalan *** Kolay değil bir yalan bu Yaralayan kanayan koca bir yalan Yalan işte sevdiğim yalan Tutsana beni bırakmasana Olsun yaralasana Olsun ağrısa da yalanda olsa kalsana Kalsana, kalsana, kalsana *** Tutsana beni bırakmasana Olsun yaralasana Tutsana beni bırakmasana Yalanda olsa kalsana *** Kolay değil, (kolay değil) Bir yalan bu, (bir yalan bu) Yaralayan, kanayan koca bir yalan(yaralayan, kanayan koca bir yalan) Kolay değil, (kolay değil) Bir yalan bu, (bir yalan bu) Yaralayan, kanayan sevdiğim yalan, (yaralayan, kanayan koca bir yalan)