İbrahim Sadri

Yalan Şarkı Sözleri
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Hadi gidiyorsun
Yürekten kan gidiyor, sen gidiyorsun
Her şey gidiyor
Gökte bulut, dağda kar, düzde kervan gidiyor
Solgun bir gül oluyor insan
Bir demet kır çiçeği ölüyor, sen, sen gidiyorsun
***
Ne ucuz yaşıyorsun, ne kolay
Bir kristal gibi ellerimden düşüyorsun
Bakma öyle
Ben kanıyorum sen üşüyorsun
***
Islak gözlerimle geçiyorum
Yaralı bir ceylanın kalbinden
Ceplerimde kül var
Bir yangından arta kalan
Sorduğum adreslerde kimse oturmuyor
Ve kimse olmuyor ben sorduğum zaman
Her şey bir yalan gibi yandığı zaman
Yalnız olduğunu anlıyor insan
Anladım ve geçtim
Yaralı bir ceylanın kalbinden
Su gördüm düşümde
Karanlıktı ve gürültüyle çağlıyordu
Ceplerimde kül vardı ve yanıyordu
Sonra sabah oluyor
Ve bir ceylan kalbinde alem ağlıyordu
***
Tutsana beni bırakmasana
Olsun, yaralasana
Olsun, ağrısa da
Yalan da olsa kalsana
***
Tutsana beni bırakmasana
Olsun, yaralasana
Tutsana beni bırakmasana
Yalan da olsa kalsana
***
Kolay değil bir yalan bu
Yaralayan kanayan koca bir yalan
Kolay değil bir yalan bu
Yaralayan kanayan sevdiğim yalan
***
Dağ köylüsü aşkın olduğu yerde ben varım
Sen olmasan da ben varım
Yağmur yağar, saçlarım filizlenir
Bir yıldız düşer omuzlarıma
Islık çalar, ıslanır, şarkılarımı söyler geçerim kapımdan
***
Dağköylüsü
Şimdi gidersen
Şimdi git
Kalırsan şimdi
***
Islak gözlerimle geçiyorum
Yaralı bir ceylanın kalbinden
Ceplerimde kül var
Bir yangından arta kalan
***
Kolay değil bir yalan bu
Yaralayan kanayan koca bir yalan
Yalan işte sevdiğim yalan
Tutsana beni bırakmasana
Olsun yaralasana
Olsun ağrısa da yalanda olsa kalsana
Kalsana, kalsana, kalsana
***
Tutsana beni bırakmasana
Olsun yaralasana
Tutsana beni bırakmasana
Yalanda olsa kalsana
***
Kolay değil, (kolay değil)
Bir yalan bu, (bir yalan bu)
Yaralayan, kanayan koca bir yalan(yaralayan, kanayan koca bir yalan)
Kolay değil, (kolay değil)
Bir yalan bu, (bir yalan bu)
Yaralayan, kanayan sevdiğim yalan, (yaralayan, kanayan koca bir yalan)