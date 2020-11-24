114 sure bulunan Kur'an-ı Kerim'de 6. cüz ile Nisâ Suresi tamamlanır ve Mâide Suresi 83. ayete kadar okunur. 6. cüz 101-120. sayfalar arasında yer alır. Mâide Suresi 105. sayfada başlar. İşte İbrahim Sadri'nin sesinden dinleyebileceğiniz 6. cüz ve Nisâ Suresi (148. ayetle başlar 176. ayetle tamamlanır) ile Mâide Suresi (83. ayete kadar)