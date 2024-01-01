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7/24 Dinle Acı Gerçekler

Acı Gerçekler Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Acı Gerçekler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Acı Gerçekler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Acı Gerçekler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Acı Gerçekler

  • Acı Gerçekler

  • Ayağında Kundura

  • Bir Kulunu Çok Sevdim

  • Bu da Geçer

  • Mutlu Ol Yeter

  • Nasıl İsyan Etmem

  • Yaşamak Bu Değil

  • Ölürsem Kabrime Gelme İstemem

  • Seni Yakacaklar

  • Gülmemiz Gerek

  • Hiç Kimseye Sözüm Yok

  • Ayrılık Kolay Değil

  • Hepsi Geçer

  • İndim Gülün Bağına

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