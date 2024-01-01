İbrahim Tatlıses

Acı Gerçekler Yolun düşer meyhaneler üstüne İçtikçe aklıma sevgilim gelir Silsem gözlerimi kurusun diye Bahar seli gibi boşalır gelir Silsem gözlerimi kurusun diye Bahar seli gibi boşalır gelir *** Nerde sevdiklerim hani sevenler Ağlatıyor beni beni acı gerçekler Bitmiyor isyanlar bitmiyor suçlar İnliyor başımı ya rabbim vurduğum taşlar İhtiyar olmadan ağardı saçlar Kar beyaz saçımı yolasım gelir *** Görüp de bilmeyen deli sanıyor Bilmezler dermansız yaram kanıyor Ben mazimi mazim beni arıyor Ölmeden mezara gidesim gelir Ben mazimi mazim beni arıyor Ölmeden mezara gidesim gelir *** Nerde sevdiklerim hani sevenler Ağlatıyor beni beni acı gerçekler Bitmiyor isyanlar bitmiyor suçlar İnliyor başımı ya rabbim vurduğum taşlar İhtiyar olmadan ağardı saçlar Kar beyaz saçımı yolasım gelir gelir

Ayağında Kundura Ayağında kundura Ayağında kundura Yar gelir dura dura Yar gelir dura dura Ölürem ben ölürem vay *** Genç ömrümü çürüttüm Genç ömrümü çürüttüm Göğsüme vura vura sineme vura vura Ölürem ben ölürem vay *** Ölürem ben ölürem Ölürem ben ölürem Nere gitse gelirem Ben bir fakir cocuğam Arar seni buluram vay *** Çıktım kerpiç duvara El ettim nazlı yare El ettim eski yare Ölürem ben ölürem vay Eski yar hele mele Can kurban yengi yare Can kurban yeni yare Ölürem ben ölürem vay *** Ölürem ben ölürem Ölürem ben ölürem Nere gitse gelirem Ben bir attar cocuğam Arar seni buluram vay

Bir Kulunu Çok Sevdim Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden *** Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor (Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor) (Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor) *** Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin benden almak istiyor Bu canımı sen verdin benden almak istiyor *** Hor gören şu gururun tükenmek bilmez mi Sevginle yanan kalbi üzdüğün yetmez mi İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada Seven garip olsa da sevilmeye değmez mi *** Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor (Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor) (Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor) *** Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin benden almak istiyor Bu canımı sen verdin benden almak istiyor

Bu da Geçer Bu da geçer, bu da geçer Alışmalısın, alışmalısın, alışmalısın *** Hemen karar verme sabret Bu da geçer dayanmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet Bu da geçer arkadaş, bu da üzülme *** Yarın başka bir gündür yarını bekle Bu da geçer arkadaş sakın üzülme Bu da geçer bu da geçer Alışmalıyız, dayanmalıyız, dayanmalıyız *** Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yasla da dolmaz büyütüyorsun Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yasla da dolmaz büyütüyorsun Gül geç bir şeyin kalmaz ne duruyorsun *** Bu da geçer bu da geçer Alışmalısın, dayanmalısın, dayanmalısın *** Böyle kalmaz zamanla düzelir elbet Bu da geçer arkadaş bu da üzülme Yarın başka bir gündür yarını bekle Bu da geçer arkadaş sakın üzülme *** Bu da geçer bu da geçer Alışmalıyız, dayanmalıyız, dayanmalıyız

Mutlu Ol Yeter Belki de dilinden bu şarkı düşmez Dilin söylese de gönlün hissetmez Bilsen bile benim için fark etmez Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce Tanrı, sonra sensin Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce Tanrı, sonra sensin Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Kimse dolduramaz inan yerini Bu şarkı da aşkımızın yemini Hiç düşünme mecnun muyum, deli mi Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter

Nasıl İsyan Etmem Bir zalim hükmederken gönül tahtıma Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem Oturmuş ağlarken kara bahtıma Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem *** Kapılmışken böyle umutsuzluğa Uzaklardan baktım hep mutluluğa Ben böyle hasrete böyle yokluğa Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem *** Bir vefasız yârin düştüm eline Ben sevdim o mahkûm etti kendine Ben sevdim o mahkûm etti kendine *** Onun gibi böyle zalim birine Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem *** Bir vefasız yârin düştüm eline Ben sevdim o mahkûm etti kendine Ben sevdim o mahkûm etti kendine *** Onun gibi böyle zalim birine Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem

Yaşamak Bu Değil Duysun dağlar taşlar duysun sesimi Sensiz geçen günler verdi dersimi Vermeden sevgilim son nefesimi Olanları unut affet sevgilim Yeter ki sen beni affet sevgilim *** Gözler yol gösterir gönül hükmeder İnsanoğludur bu hep hata eder Tanrı kullarını zaten affeder Allah Yeter ki sen beni affet sevgilim Olanları unut affet sevgilim *** Yaşamak bu değil, yaşamıyorum Sensiz yaşamaktan zevk almıyorum Önünde diz çöküp yalvarıyorum Olanları unut affet sevgilim Olanları unut affet sevgilim *** Gözler yol gösterir gönül hükmeder İnsanoğludur bu hep hata eder Tanrı kullarını zaten affeder Allah Yeter ki sen beni affet sevgilim Olanları unut affet sevgilim