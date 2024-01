İbrahim Tatlıses

Durduğuma bakma sakın mülayim Sevdiğine kurban bu can her daim Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim Olup saklayana benzetme beni Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim Korkup kaçanlara benzetme beni *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Durduğuma bakma sakın mülayim Sevdiğine kurban bu can her daim Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim Olup saklayana benzetme beni Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim Korkup kaçanlara benzetme beni *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende