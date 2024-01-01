Yetmez Mi? Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Yetmez Mi?
-
Bu dünyada senden gayri başka kimim var
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
Bir Allah'ım bir de sensin beni yaşatan
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
***
Bu kar boran yaza döner
Acılar tükenir biter
Sil gözünü ağlama yeter
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
Sil gözünü ağlama yeter
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
***
Ağlama ağlama ağlama sus ağlama
Ağlama ağlama ağlama sus ağlama
***
Senden gayri gidecek bir yerim mi var
Ferman eyle bu gönlümü gadan ben olam
Bir Allah'ım bir de sensin başka kimim var
Sana gelen bana gelsin gadan olam
***
Bu kar boran yaza döner
Acılar tükenir biter
Sil gözün ağlama yeter
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
Sil gözün ağlama yeter
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
***
Ağlama ağlama ağlama sus ağlama
Ağlama ağlama ağlama sus ağlama
Ağlama ağlama ağlama sus ağlama
-
Geldim yarım kaldım yarım
Neydi ne oldu, şu tez canım
Ertelendim hayattan, sevdim yarım
Derken bugün olmaz olmazsa, olur yarın
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
Hep köşe bucak
***
Geldim yarım, kaldım yarım
Neydi ne oldu, şu tez canım
Ertelendim hayattan, sevdim yarım
Derken bugün olmazsa ahh, olur yarın
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
Hep köşe bucak
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
-
Seni ben çok sevdim delicesine
Seni ben çok sevdim ölürcesine
Seni ben çok sevdim erkekçesine
Seni ben ah, seni ben
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
***
Seninle son defa konuşabilsem
Seninle son defa dertleşebilsem
Seninle son defa ağlayabilsem
Seninle ah seninle
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
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Kalbim yanar hasretinle
Başım döner hayalinle
Canım senin ruhum senin
Sensiz ben beni neyleyim
***
Unutmadım unutsan da
Yaram derin çok beterim
Ah anlatmadım soranlara
Seni kendimden gizledim
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Kalbim yanar hasretinle
Başım döner hayalinle
Canım senin ömrüm senin
Sensiz ben beni neyleyim
***
Unutmadım unutsan da
Yaram derin çok beterim
Ah anlatmadım soranlara
Seni kendimden gizledim
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
-
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-
Yaz baharım döndü kışa
Neler geldi cahil başa
Boşa geçti ömür boşa
Bir murada eremedim
***
Boşa geçti ömür boşa
Bir murada eremedim
***
Ben çırağım derdim usta
Dilde sitem eşe dosta
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Saçlarıma karlar yağdı
Sol yanımı hasret aldı
Gönül artık senden caydı
Bir murada eremedim
***
Gönül artık senden caydı
Bir murada eremedim
***
Ben çırağım derdim usta
Dilde sitem eşe dosta
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Ben çırağım derdim usta
Dilde sitem eşe dosta
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
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