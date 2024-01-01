Tek Tek Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Tek Tek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Tek Tek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tek Tek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi
Yemin ediyorum ah
Hiç böyle hissetmedim kendimi
Seni seviyorum, ah yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
***
Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi
Yemin ediyorum ah
Hiç böyle hissetmedim kendimi
Seni seviyorum, ah yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
***
Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız, senle ilk tanışmamız var ya hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum
Hiç böyle hissetmedim kendimi inan
Seni seviyorum, seni seviyorum
Allah'ım şahit, yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
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Bıktım sahte dostlarımdan
Bitmeyen hesaplarımdan aman aman
Yakınımdan uzağımdan
İçerimden dışarımdan aman aman
***
Onun ayrı bunun ayrı
Derdi bitmiyor
Ne yaparsan yap hiç kimse memnun olmuyor
Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
***
Al al al al al al al al ...
Ah Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
Al al al al al al al al ...
***
İyi dedim kaçtı gitti
En zor anımda terketti aman aman
Dertlerim hafifleşeydi
Herkese ağır gelirdi aman aman
***
Bir o yandan bir bu yandan her bir taraftan
Ne eş ne dost ne sevgili çıkmaz aradan
Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
***
Al al al al al al al al ...
Ah Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
Al al al al al al al al ...
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Durduğuma bakma sakın mülayim
Sevdiğine kurban bu can her daim
Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim
Olup saklayana benzetme beni
Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim
Korkup kaçanlara benzetme beni
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Durduğuma bakma sakın mülayim
Sevdiğine kurban bu can her daim
Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim
Olup saklayana benzetme beni
Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim
Korkup kaçanlara benzetme beni
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
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Bir oda yaptırdım hurma dalından
İçini döşedim acep sahindan
Oda benim değil ahbaplarından
Haydi güzelim gel beri
Yeşil Bursa'nın dilberi
***
Seni görürler çalarlar
Vallahi oluram deli
Seni görürler çalarlar
Billahi oluram deli
***
Bir oda yaptırdım yüceden yüce
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Çifte kurbanlar kestirdim o gece
Haydi güzelim gel beri
Yeşil Bursa'nın dilberi
***
Seni görürler çalarlar
Vallahi oluram deli
A seni görürler çalarlar çalarlar
Billahi oluram deli
***
Ara beni leylayı bul kardaş ara beni ara beni
Yar derdinden çöle düştüm
Leylayı bul kardaş ara beni ara beni ara beni