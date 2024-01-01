İbrahim Tatlıses

Ağlıyorum Kahrımdan Seninle ilk bakışmamız var ya Bir anda vurulmuşum ben sana Seninle ilk tanışmamız hani Bir anda tutulmuşum ben sana Hiç böyle sevmemiştim kimseyi Yemin ediyorum ah Hiç böyle hissetmedim kendimi Seni seviyorum, ah yemin ediyorum *** Ağlıyorum kahrımdan Yanıyorum bağrımdan Seviyorum bu canımdan Digel le Allah'ın için *** Gülmüyor bu gözlerim Tutmuyor ki dizlerim Çekilmiyor hasretin Digel le *** Seninle ilk bakışmamız var ya Bir anda vurulmuşum ben sana Seninle ilk tanışmamız hani Bir anda tutulmuşum ben sana Hiç böyle sevmemiştim kimseyi Yemin ediyorum ah Hiç böyle hissetmedim kendimi Seni seviyorum, ah yemin ediyorum *** Ağlıyorum kahrımdan Yanıyorum bağrımdan Seviyorum bu canımdan Digel le Allah'ın için *** Gülmüyor bu gözlerim Tutmuyor ki dizlerim Çekilmiyor hasretin Digel le *** Seninle ilk bakışmamız var ya Bir anda vurulmuşum ben sana Seninle ilk tanışmamız, senle ilk tanışmamız var ya hani Bir anda tutulmuşum ben sana Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum Hiç böyle hissetmedim kendimi inan Seni seviyorum, seni seviyorum Allah'ım şahit, yemin ediyorum *** Ağlıyorum kahrımdan Yanıyorum bağrımdan Seviyorum bu canımdan Digel le Allah'ın için *** Gülmüyor bu gözlerim Tutmuyor ki dizlerim Çekilmiyor hasretin Digel le

Al Al Al Bıktım sahte dostlarımdan Bitmeyen hesaplarımdan aman aman Yakınımdan uzağımdan İçerimden dışarımdan aman aman *** Onun ayrı bunun ayrı Derdi bitmiyor Ne yaparsan yap hiç kimse memnun olmuyor Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar *** Al al al al al al al al ... Ah Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar Al al al al al al al al ... *** İyi dedim kaçtı gitti En zor anımda terketti aman aman Dertlerim hafifleşeydi Herkese ağır gelirdi aman aman *** Bir o yandan bir bu yandan her bir taraftan Ne eş ne dost ne sevgili çıkmaz aradan Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar *** Al al al al al al al al ... Ah Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar Al al al al al al al al ...

Adım İbrahim Durduğuma bakma sakın mülayim Sevdiğine kurban bu can her daim Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim Olup saklayana benzetme beni Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim Korkup kaçanlara benzetme beni *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Durduğuma bakma sakın mülayim Sevdiğine kurban bu can her daim Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim Olup saklayana benzetme beni Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim Korkup kaçanlara benzetme beni *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende