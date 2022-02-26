Ağlıyorum Kahrımdan Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Ağlıyorum Kahrımdan
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Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi
Yemin ediyorum ah
Hiç böyle hissetmedim kendimi
Seni seviyorum, ah yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
***
Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi
Yemin ediyorum ah
Hiç böyle hissetmedim kendimi
Seni seviyorum, ah yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
***
Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız, senle ilk tanışmamız var ya hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum
Hiç böyle hissetmedim kendimi inan
Seni seviyorum, seni seviyorum
Allah'ım şahit, yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le