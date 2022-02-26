İbrahim Tatlıses

Seninle ilk bakışmamız var ya Bir anda vurulmuşum ben sana Seninle ilk tanışmamız hani Bir anda tutulmuşum ben sana Hiç böyle sevmemiştim kimseyi Yemin ediyorum ah Hiç böyle hissetmedim kendimi Seni seviyorum, ah yemin ediyorum *** Ağlıyorum kahrımdan Yanıyorum bağrımdan Seviyorum bu canımdan Digel le Allah'ın için *** Gülmüyor bu gözlerim Tutmuyor ki dizlerim Çekilmiyor hasretin Digel le *** Seninle ilk bakışmamız var ya Bir anda vurulmuşum ben sana Seninle ilk tanışmamız hani Bir anda tutulmuşum ben sana Hiç böyle sevmemiştim kimseyi Yemin ediyorum ah Hiç böyle hissetmedim kendimi Seni seviyorum, ah yemin ediyorum *** Ağlıyorum kahrımdan Yanıyorum bağrımdan Seviyorum bu canımdan Digel le Allah'ın için *** Gülmüyor bu gözlerim Tutmuyor ki dizlerim Çekilmiyor hasretin Digel le *** Seninle ilk bakışmamız var ya Bir anda vurulmuşum ben sana Seninle ilk tanışmamız, senle ilk tanışmamız var ya hani Bir anda tutulmuşum ben sana Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum Hiç böyle hissetmedim kendimi inan Seni seviyorum, seni seviyorum Allah'ım şahit, yemin ediyorum *** Ağlıyorum kahrımdan Yanıyorum bağrımdan Seviyorum bu canımdan Digel le Allah'ın için *** Gülmüyor bu gözlerim Tutmuyor ki dizlerim Çekilmiyor hasretin Digel le