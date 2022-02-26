İbrahim Tatlıses

Ağrı Dağı'n eteğinde Uçan güvercin olsam Ağrı Dağı'n eteğinde hayee Uçan güvercin olsam *** Türkü olsam dillerde (Cano Cano) Diyar diyar dolansam Türkü olsam dillerde (Cano Cano) Diyar diyar dolansam *** Başımdaki sevdayı Karlı dağlara mı yazsam? Başımdaki sevdayı Karlı dağlara mı yazsam? *** Bu bendeki aşk değil (Cano Cano) Söyle bana, nere gidem? Bu bendeki aşk değil (Cano Cano) Söyle bana, nere gidem? *** Uy ben n'edem? Nasıl edem? Başım alıp nere gidem? Uy ben n'edem? Nasıl edem? Başım alıp hara gidem? *** Bu bendeki aşk değil (Cano Cano) Söyle bana, nere gidem? Bu bendeki aşk değil (Cano Cano) Söyle bana, nere gidem? *** Aye aye aye aye aye aye! Aye aye aye aye aye aye! Aye aye! *** Sen orada, ben burda Başım yine belalarda Sen orada, ben burda Başım yine belalarda *** Koyma beni buralarda (Cano Cano) Söyle bana, nere gidem? Koyma beni buralarda (Cano Cano) Söyle bana, nere gidem? *** Başımdaki sevdayı Karlı dağlara mı yazsam? E başımdaki sevdayı Karlı dağlara mı yazsam? *** Bu bendeki aşk değil (Cano Cano) Söyle bana, nere gidem? Bu bendeki aşk değil (Cano Cano) Söyle bana, nere gidem? *** Uy ben n'edem? Nasıl edem? Başım alıp nere gidem? Uy ben n'edem? Nasıl edem? Başım alıp hara gidem? *** Bu bendeki aşk değil (Cano Cano) Söyle bana, nere gidem? Bu bendeki aşk değil (Cano Cano) Söyle bana, nere gidem?