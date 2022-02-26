Ağrı Dağı Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Ağrı Dağı
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Ağrı Dağı'n eteğinde
Uçan güvercin olsam
Ağrı Dağı'n eteğinde hayee
Uçan güvercin olsam
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Türkü olsam dillerde (Cano Cano)
Diyar diyar dolansam
Türkü olsam dillerde (Cano Cano)
Diyar diyar dolansam
***
Başımdaki sevdayı
Karlı dağlara mı yazsam?
Başımdaki sevdayı
Karlı dağlara mı yazsam?
***
Bu bendeki aşk değil (Cano Cano)
Söyle bana, nere gidem?
Bu bendeki aşk değil (Cano Cano)
Söyle bana, nere gidem?
***
Uy ben n'edem? Nasıl edem?
Başım alıp nere gidem?
Uy ben n'edem? Nasıl edem?
Başım alıp hara gidem?
***
Bu bendeki aşk değil (Cano Cano)
Söyle bana, nere gidem?
Bu bendeki aşk değil (Cano Cano)
Söyle bana, nere gidem?
***
Aye aye aye aye aye aye!
Aye aye aye aye aye aye!
Aye aye!
***
Sen orada, ben burda
Başım yine belalarda
Sen orada, ben burda
Başım yine belalarda
***
Koyma beni buralarda (Cano Cano)
Söyle bana, nere gidem?
Koyma beni buralarda (Cano Cano)
Söyle bana, nere gidem?
***
Başımdaki sevdayı
Karlı dağlara mı yazsam?
E başımdaki sevdayı
Karlı dağlara mı yazsam?
***
Bu bendeki aşk değil (Cano Cano)
Söyle bana, nere gidem?
Bu bendeki aşk değil (Cano Cano)
Söyle bana, nere gidem?
***
Uy ben n'edem? Nasıl edem?
Başım alıp nere gidem?
Uy ben n'edem? Nasıl edem?
Başım alıp hara gidem?
***
Bu bendeki aşk değil (Cano Cano)
Söyle bana, nere gidem?
Bu bendeki aşk değil (Cano Cano)
Söyle bana, nere gidem?