Ah Keşkem Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Ah Keşkem
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Seninle çıkabilseydim ah keşkem ah keşkem
Elini tutabilseydim ah keşkem ah keşkem
Kafelerde diskolarda ah keşkem ah keşkem
Beline sarılabilseydim ah keşkem ah keşkem
***
Elimdeki sazım olsan ah keşkem keşkem
Doya doya sevebilsem ah keşkem keşkem
Kadehimde şarap olsan ah keşkem ah keşk..
Doya doya içsem seni ah keşkem ah keşkem
Ah keşkem keşkem keşkem
İçebilseydim keşkem
Ah keşkem keşkem keşkem
Çalabilseydim keşkem
***
Saçlarına boncuk taksam ah keşkem ah keşkem
Seni nazardan korusam ah keşkem ah keşkem
Mutluluktan uçardım ben ah keşkem ah keşkem
Sana bir kez dokunsam ah keşkem ah keşkem
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Geleni geçeni yakıyor bu güzel
***
Ateşli ateşli bakıyor bu güzel
Bir kere göreni yanılıp seveni
Ateşten ateşe atıyor bu güzel
Bir kere göreni yanılıp seveni
Ateşten ateşe atıyor bu güzel
***
Ateşli, ateşli halleri eritti beni
***
Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni
Ateşli, ateşli hallere düşürdü beni
Ah, ateşli
***
Bir alev ırmağı akıyor bu güzel
***
Yanmamış canları yakıyor bu güzel
Gözleri bir alev sözleri bir şeker
Dil döker kandırır insanı bu güzel
Gözleri bir alev sözleri bir şeker
Dil döker kandırır insanı bu güzel
***
Ateşli, ateşli halleri eritti beni
Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni
Ateşli, ateşli hallere düşürdü beni
Ah, ateşli
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Ona yolda rastladım
Saatlerce yalvardım
Ona yolda rastladım
Saatlerce yalvardım
Hayatımda ilk defa
Boşa kürek salladım
Hayatımda ilk defa
Boşa kürek salladım
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Sevdanın hançeri bağrımı deldi
Tanrım bu cezayı bana mı verdi?
Sevene gülerken başıma geldi
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Sevdanın hançeri bağrımı deldi
Tanrım bu cezayı bana mı verdi?
Sevene gülerken başıma geldi eyvah
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Onu görünce yandım
Biraz deryaya daldım
Onu görünce yandım
Biraz Hülyaya daldım
Hayatımda ilk defa
Delice sevdalandım
Hayatımda ilk defa
Delice sevdalandım
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Sevdanın hançeri bağrımı deldi
Tanrım bu cezayı bana mı verdi?
Sevene gülerken başıma geldi eyvah
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Sevdanın hançeri bağrımı deldi
Tanrım bu cezayı bana mı verdi?
Sevene gülerken başıma geldi eyvah
Aklıma gelmeyen başıma geldi
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