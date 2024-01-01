İbrahim Tatlıses

Ah Keşkem Seninle çıkabilseydim ah keşkem ah keşkem Elini tutabilseydim ah keşkem ah keşkem Kafelerde diskolarda ah keşkem ah keşkem Beline sarılabilseydim ah keşkem ah keşkem *** Elimdeki sazım olsan ah keşkem keşkem Doya doya sevebilsem ah keşkem keşkem Kadehimde şarap olsan ah keşkem ah keşk.. Doya doya içsem seni ah keşkem ah keşkem Ah keşkem keşkem keşkem İçebilseydim keşkem Ah keşkem keşkem keşkem Çalabilseydim keşkem *** Saçlarına boncuk taksam ah keşkem ah keşkem Seni nazardan korusam ah keşkem ah keşkem Mutluluktan uçardım ben ah keşkem ah keşkem Sana bir kez dokunsam ah keşkem ah keşkem

Ateşli Geleni geçeni yakıyor bu güzel *** Ateşli ateşli bakıyor bu güzel Bir kere göreni yanılıp seveni Ateşten ateşe atıyor bu güzel Bir kere göreni yanılıp seveni Ateşten ateşe atıyor bu güzel *** Ateşli, ateşli halleri eritti beni *** Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni Ateşli, ateşli hallere düşürdü beni Ah, ateşli *** Bir alev ırmağı akıyor bu güzel *** Yanmamış canları yakıyor bu güzel Gözleri bir alev sözleri bir şeker Dil döker kandırır insanı bu güzel Gözleri bir alev sözleri bir şeker Dil döker kandırır insanı bu güzel *** Ateşli, ateşli halleri eritti beni Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni Ateşli, ateşli hallere düşürdü beni Ah, ateşli