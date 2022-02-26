İbrahim Tatlıses

Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum Aşık oldum, aşık oldum Aşık oldum, aşık oldum *** Aşık oldum Aşık oldum Aşık oldum Aşık oldum *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum Çok seviyorum, aşık oldum, aşık oldum Aşık oldum