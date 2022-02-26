Akdeniz Akşamları Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Akdeniz Akşamları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Akdeniz Akşamları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Akdeniz Akşamları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Akdeniz Akşamları
Tüm Şarkıları
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
Aşık oldum, aşık oldum
Aşık oldum, aşık oldum
***
Aşık oldum
Aşık oldum
Aşık oldum
Aşık oldum
***
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
Çok seviyorum, aşık oldum, aşık oldum
Aşık oldum