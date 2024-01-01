İbrahim Tatlıses

Aklıma Gelmeyen Başıma Geldi Ona yolda rastladım Saatlerce yalvardım Ona yolda rastladım Saatlerce yalvardım Hayatımda ilk defa Boşa kürek salladım Hayatımda ilk defa Boşa kürek salladım Aklıma gelmeyen başıma geldi Sevdanın hançeri bağrımı deldi Tanrım bu cezayı bana mı verdi? Sevene gülerken başıma geldi Aklıma gelmeyen başıma geldi Sevdanın hançeri bağrımı deldi Tanrım bu cezayı bana mı verdi? Sevene gülerken başıma geldi eyvah Aklıma gelmeyen başıma geldi Onu görünce yandım Biraz deryaya daldım Onu görünce yandım Biraz Hülyaya daldım Hayatımda ilk defa Delice sevdalandım Hayatımda ilk defa Delice sevdalandım Aklıma gelmeyen başıma geldi Sevdanın hançeri bağrımı deldi Tanrım bu cezayı bana mı verdi? Sevene gülerken başıma geldi eyvah Aklıma gelmeyen başıma geldi Sevdanın hançeri bağrımı deldi Tanrım bu cezayı bana mı verdi? Sevene gülerken başıma geldi eyvah Aklıma gelmeyen başıma geldi

Ateşli Geleni geçeni yakıyor bu güzel *** Ateşli ateşli bakıyor bu güzel Bir kere göreni yanılıp seveni Ateşten ateşe atıyor bu güzel Bir kere göreni yanılıp seveni Ateşten ateşe atıyor bu güzel *** Ateşli, ateşli halleri eritti beni *** Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni Ateşli, ateşli hallere düşürdü beni Ah, ateşli *** Bir alev ırmağı akıyor bu güzel *** Yanmamış canları yakıyor bu güzel Gözleri bir alev sözleri bir şeker Dil döker kandırır insanı bu güzel Gözleri bir alev sözleri bir şeker Dil döker kandırır insanı bu güzel *** Ateşli, ateşli halleri eritti beni Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni Ateşli, ateşli hallere düşürdü beni Ah, ateşli