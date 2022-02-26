İbrahim Tatlıses

Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek İnsan değil bu sanki bir melek *** Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni Görünce aşık oldum eyledi deli Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni Görünce aşık oldum eyledi deli *** Gülünce gözlerini, saçının her telini, Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir. Ölesim gelir, ölesim gelir. *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim. Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim. *** Gülünce gözlerini, saçının her telini, Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir. Ölesim gelir, ölesim gelir. *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek İnsan değil bu sanki bir melek *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek