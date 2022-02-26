Allah Allah Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Allah Allah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Allah Allah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Allah Allah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Allah Allah
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Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
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Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek
İnsan değil bu sanki bir melek
***
Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli
Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli
***
Gülünce gözlerini, saçının her telini,
Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir
Ölesim gelir, ölesim gelir.
Ölesim gelir, ölesim gelir.
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Gözlerine bakınca deryayı gördüm.
Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim.
Gözlerine bakınca deryayı gördüm.
Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim.
***
Gülünce gözlerini, saçının her telini,
Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir
Ölesim gelir, ölesim gelir.
Ölesim gelir, ölesim gelir.
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek
İnsan değil bu sanki bir melek
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek