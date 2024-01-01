İbrahim Tatlıses

Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek İnsan değil bu sanki bir melek *** Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni Görünce aşık oldum eyledi deli Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni Görünce aşık oldum eyledi deli *** Gülünce gözlerini, saçının her telini, Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir. Ölesim gelir, ölesim gelir. *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim. Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim. *** Gülünce gözlerini, saçının her telini, Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir. Ölesim gelir, ölesim gelir. *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek İnsan değil bu sanki bir melek *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek

Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki *** Birden dursun istersin Seneler olunca mazi Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki *** Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerde? *** Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerde? *** Kara yazı yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki *** Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlik de var yine serde Nasıl gaddar seneler Geçiyor durduğu yerde *** Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlik de var yine serde Nasıl gaddar seneler Geçiyor durduğu yerde *** Sana kara yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki *** O nedir seni kızdıran? Memnun edeceği yerde Bak bir garip diyor ki Nerede o yârim nerde *** O nedir seni kızdıran? Memnun edeceği yerde Bak bir garip diyor ki Nerede o yârim nerde *** Anılara kapılıp kanma Dünyanın da düzeni böyle Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki *** Birden dursun istersin Seneler olunca mazi Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman ki