Tamam Artık Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Tamam Artık
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Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek
İnsan değil bu sanki bir melek
***
Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli
Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli
***
Gülünce gözlerini, saçının her telini,
Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir
Ölesim gelir, ölesim gelir.
Ölesim gelir, ölesim gelir.
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Gözlerine bakınca deryayı gördüm.
Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim.
Gözlerine bakınca deryayı gördüm.
Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim.
***
Gülünce gözlerini, saçının her telini,
Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir
Ölesim gelir, ölesim gelir.
Ölesim gelir, ölesim gelir.
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek
İnsan değil bu sanki bir melek
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
-
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
***
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde?
***
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde?
***
Kara yazı yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
***
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
***
Sana kara yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
O nedir seni kızdıran?
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yârim nerde
***
O nedir seni kızdıran?
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yârim nerde
***
Anılara kapılıp kanma
Dünyanın da düzeni böyle
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
***
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
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