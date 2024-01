İbrahim Tatlıses

Çağırırsın gelmezse Deli gibi sevmezse Çağırırsın gelmezse Deli gibi sevmezse Ballı lokmam demezse Ballı lokmam demezse Tut kolundan at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** Sevmek nedir bilmezse Canım gülüm demezse Sevgi nedir bilmezse Canım gülüm demezse Neşe huzur vermezse Neşe huzur vermezse Tut kolundan at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin