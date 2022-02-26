Allah Cezanı Verecek Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Allah Cezanı Verecek
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Kerem gibi sevdim seni
Aslı gibi yaktın beni
Meydanlarda pazar kurdun, meydanlarda pazar kurdun
Köle gibi sattın beni
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Yakma dedim yaktın beni
Satma dedim sattın beni
Bir o yana bir bu yana, bir o yana bir bu yana
Atma dedim attın beni
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek