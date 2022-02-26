İbrahim Tatlıses

Kerem gibi sevdim seni Aslı gibi yaktın beni Meydanlarda pazar kurdun, meydanlarda pazar kurdun Köle gibi sattın beni *** Allah cezanı verecek Alem sana gülecek Bana bu ettiklerini Dünya alem bilecek *** Allah cezanı verecek Alem sana gülecek Bana bu ettiklerini Dünya alem bilecek *** Yakma dedim yaktın beni Satma dedim sattın beni Bir o yana bir bu yana, bir o yana bir bu yana Atma dedim attın beni *** Allah cezanı verecek Alem sana gülecek Bana bu ettiklerini Dünya alem bilecek *** Allah cezanı verecek Alem sana gülecek Bana bu ettiklerini Dünya alem bilecek *** Allah cezanı verecek Alem sana gülecek Bana bu ettiklerini Dünya alem bilecek