İbrahim Tatlıses

Allah Yalanı Sevmez Biraz yüz verdim diye havalara girme sen Biraz yüz verdim diye havalara girme sen Henüz aşık olmadım hoşlanıyorum senden Vallah aşık olmadım hoşlanıyorum senden *** Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden *** Aşkımı söyleyemem ben karşılık görmeden Aşkımı söyleyemem ben karşılık görmeden Korkma seni terk etmem hoşlanıyorum senden Korkma seni terk etmem hoşlanıyorum senden *** Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden *** Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden

Allah Allah Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek İnsan değil bu sanki bir melek *** Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni Görünce aşık oldum eyledi deli Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni Görünce aşık oldum eyledi deli *** Gülünce gözlerini, saçının her telini, Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir. Ölesim gelir, ölesim gelir. *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim. Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim. *** Gülünce gözlerini, saçının her telini, Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir. Ölesim gelir, ölesim gelir. *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek İnsan değil bu sanki bir melek *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek