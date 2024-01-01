Allah Allah Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Allah Allah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Allah Allah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Allah Allah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Allah Allah
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Biraz yüz verdim diye havalara girme sen
Biraz yüz verdim diye havalara girme sen
Henüz aşık olmadım hoşlanıyorum senden
Vallah aşık olmadım hoşlanıyorum senden
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Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden
Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
***
Aşkımı söyleyemem ben karşılık görmeden
Aşkımı söyleyemem ben karşılık görmeden
Korkma seni terk etmem hoşlanıyorum senden
Korkma seni terk etmem hoşlanıyorum senden
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Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden
Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
***
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
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Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek
İnsan değil bu sanki bir melek
***
Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli
Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli
***
Gülünce gözlerini, saçının her telini,
Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir
Ölesim gelir, ölesim gelir.
Ölesim gelir, ölesim gelir.
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Gözlerine bakınca deryayı gördüm.
Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim.
Gözlerine bakınca deryayı gördüm.
Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim.
***
Gülünce gözlerini, saçının her telini,
Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir
Ölesim gelir, ölesim gelir.
Ölesim gelir, ölesim gelir.
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek
İnsan değil bu sanki bir melek
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
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Bir bahtı karalıyam yürekten yaralıyam
Bir bahtı karalıyam yürekten yaralıyam
Sanma yar yaşıyorum ben sensiz bir ölüyem
Sanma ki yaşıyorum ben sensiz bir ölüyem
Ben sensiz bir ölüyem
Ha ben sensiz bir ölüyem
Biliyem yar biliyem aynamisan biliyem
Biliyem yar biliyem aynamisan biliyem
Kurumuş gözyaşlarım sen sanisan gülüyem
Ha sen sanisan gülüyem biliyem yar biliyem
Aynamisan biliyem biliyem yar biliyem
Aynamisan biliyem kurumuş gözyaşlarım
Sen sanisan gülüyem ha sen sanisan gülüyem
Eriyem yar eriyem ben derdiden eriyem
Eriyem yar eriyem ben derdiden eriyem
Sen sözüde durursa ben sözümün eriyem
Sen sözüden durursa ben sözümün eriyem
Ben sözümün eriyem ha ben sözümün eriyem
Biliyem yar biliyem aynamisan biliyem
Biliyem yar biliyem aynamisan biliyem
Kurumuş gözyaşlarım sen sanirsen gülüyem
Ha sen sanirsan gülüyem biliyem yar biliyem
Aynamisan biliyem biliyem yar biliyem
Aynamisan biliyem kurumuş gözyaşlarım
Sen sanirsen gülüyem
Ha sen sanirsan gülüyem
Göz görüyor kör değil gönül sever arsızdır
Göz görüyor kör değil gönül sever arsızdır
Seni candan seveni sanisan vefasızdır
Seni candan seveni sanma ki vefasızdır
Sanma ki vefasızdır
Ha sanma ki vefasızdır biliyem yar biliyem
Aynamisen biliyem biliyem yar biliyem
Aynamisen biliyem kurumuş gözyaşlarım
Sen sanirsan güliyem
Ha sen sanirsan güliyem biliyem yar biliyem
Aynamisen biliyem biliyem yar biliyem
Aynamisen biliyem kurumuş gözyaşlarım
Sen sanirsan güliyem ha sen sanirsan güliyem