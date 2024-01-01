At Gitsin Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
At Gitsin
-
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerden ağıt yağar yağmurla
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerden ağıt yağar yağmurla
***
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
***
Gül çiçek kokan yanakları
Ninniyle umut veren dudakları
Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı
***
Anam anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Dünya yaman eller yaman
***
Anam anam, garip anam anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Eller yaman
***
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerde ağıt yağar yağmurla
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerde ağıt yağar yağmurla
***
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
***
Gül çiçek kokan yanakları
Ninniyle umut veren dudakları
Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı
***
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Dünya yaman eller yaman
***
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Eller yaman
***
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
-
Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi
Yemin ediyorum ah
Hiç böyle hissetmedim kendimi
Seni seviyorum, ah yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
***
Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi
Yemin ediyorum ah
Hiç böyle hissetmedim kendimi
Seni seviyorum, ah yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
***
Seninle ilk bakışmamız var ya
Bir anda vurulmuşum ben sana
Seninle ilk tanışmamız, senle ilk tanışmamız var ya hani
Bir anda tutulmuşum ben sana
Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum
Hiç böyle hissetmedim kendimi inan
Seni seviyorum, seni seviyorum
Allah'ım şahit, yemin ediyorum
***
Ağlıyorum kahrımdan
Yanıyorum bağrımdan
Seviyorum bu canımdan
Digel le Allah'ın için
***
Gülmüyor bu gözlerim
Tutmuyor ki dizlerim
Çekilmiyor hasretin
Digel le
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
Aşık oldum, aşık oldum
Aşık oldum, aşık oldum
***
Aşık oldum
Aşık oldum
Aşık oldum
Aşık oldum
***
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
Çok seviyorum, aşık oldum, aşık oldum
Aşık oldum
-
Kerem gibi sevdim seni
Aslı gibi yaktın beni
Meydanlarda pazar kurdun, meydanlarda pazar kurdun
Köle gibi sattın beni
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Yakma dedim yaktın beni
Satma dedim sattın beni
Bir o yana bir bu yana, bir o yana bir bu yana
Atma dedim attın beni
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
***
Allah cezanı verecek
Alem sana gülecek
Bana bu ettiklerini
Dünya alem bilecek
-
Çağırırsın gelmezse
Deli gibi sevmezse
Çağırırsın gelmezse
Deli gibi sevmezse
Ballı lokmam demezse
Ballı lokmam demezse
Tut kolundan at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
***
Sevmek nedir bilmezse
Canım gülüm demezse
Sevgi nedir bilmezse
Canım gülüm demezse
Neşe huzur vermezse
Neşe huzur vermezse
Tut kolundan at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
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Bir türküm olsun ağıtlar yakan
Bir sözüm olsun destanlar yazan
Bir gülüm olsun solmadan dursun
Hiç kırılmasın koparılmasın
***
Bi tanem deli gibi severim seni ben
Özüm gibi severim seni ben
Bu canıma can ederim inan bi tanem
Bu başıma taç ederim inan bi tanem
***
Bir yarim olsun kalbimden vursun
Bir oğlum olsun adı can olsun
Bir gecem olsun seninle olan
Ömrümü yanına bırakan kalan
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