Anam Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Anam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Anam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerden ağıt yağar yağmurla
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerden ağıt yağar yağmurla
***
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
***
Gül çiçek kokan yanakları
Ninniyle umut veren dudakları
Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı
***
Anam anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Dünya yaman eller yaman
***
Anam anam, garip anam anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Eller yaman
***
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerde ağıt yağar yağmurla
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerde ağıt yağar yağmurla
***
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
***
Gül çiçek kokan yanakları
Ninniyle umut veren dudakları
Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı
***
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Dünya yaman eller yaman
***
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Eller yaman
***
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda