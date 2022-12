İbrahim Tatlıses

Antebin kalesine astılar fermanımi Eman, eman, eman, eman astılar fermanımi Urfa, Mardin beyleri kestiler fermanımi Eman, eman, eman, eman, eman kestiler fermanımi *** Seven ölür yar için Can verir canan için (aey) Seven ölür yar için Can verir canan için *** Seni sevdiğim için kestiler fermanımi Eman, eman, eman, eman kestiler fermanımi Seni sevdiğim için kestiler fermanımi Eman, eman, eman, eman, eman kestiler fermanımi *** Kellem getse boynumdan vazgeçmem bu sevdadan Eman, eman, eman, eman vazgeçmem bu sevdadan İki koldan bir yanda kestiler yollarımi Eman, eman, eman, eman, eman kestiler yollarımi *** Seven ölür yar için Can verir canan için Seven ölür yar için Can verir canan için *** Seni sevdiğim için kestiler fermanımi Eman, eman, eman, eman kestiler fermanımi Seni sevdiğim için kestiler fermanımi Eman, eman, eman, eman, eman kestiler fermanımi