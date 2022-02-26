Antebin Kalesine Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Antebin Kalesine
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Antebin kalesine astılar fermanımi
Eman, eman, eman, eman astılar fermanımi
Urfa, Mardin beyleri kestiler fermanımi
Eman, eman, eman, eman, eman kestiler fermanımi
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Seven ölür yar için
Can verir canan için (aey)
Seven ölür yar için
Can verir canan için
***
Seni sevdiğim için kestiler fermanımi
Eman, eman, eman, eman kestiler fermanımi
Seni sevdiğim için kestiler fermanımi
Eman, eman, eman, eman, eman kestiler fermanımi
***
Kellem getse boynumdan vazgeçmem bu sevdadan
Eman, eman, eman, eman vazgeçmem bu sevdadan
İki koldan bir yanda kestiler yollarımi
Eman, eman, eman, eman, eman kestiler yollarımi
***
Seven ölür yar için
Can verir canan için
Seven ölür yar için
Can verir canan için
***
Seni sevdiğim için kestiler fermanımi
Eman, eman, eman, eman kestiler fermanımi
Seni sevdiğim için kestiler fermanımi
Eman, eman, eman, eman, eman kestiler fermanımi