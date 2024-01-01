İbrahim Tatlıses

Acısı tatlısı var Sevinci kederi var Gözyaşlarımız da var *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk *** Bazen sevgi çalar ümit verir gönlüme Bazen hasret çalar keder verir ömrüme Bu bir hayat biçimidir Bu bir özgür düşüncedir Hem sevilir hem sevilmez Çözülmeyen bilmecedir *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk *** En güzel şarkılarda Gönülde duygularda Bugünde yarınlarda Arabesk ah arabesk *** En güzel şarkılarda Gönülde duygularda Bugünlerde yarınlarda Arabesk ah arabesk *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk *** Sevdanın yolu, dertlerin sonu Mutluluk dolu arabesk Sevdanın yolu, dertlerin sonu Mutluluk dolu arabesk *** Hasretlere, sevgilere Ümitlere arabesk Sevda çeken gönüllere Sevenlere arabesk *** Fakirlere, zenginlere Entellere arabesk Gizli sevda çekenlere Mahkûmlara arabesk *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk