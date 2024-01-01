İbrahim Tatlıses

Arabesk Şarkı Sözleri
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Acısı tatlısı var
Sevinci kederi var
Gözyaşlarımız da var
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Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
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Bazen sevgi çalar ümit verir gönlüme
Bazen hasret çalar keder verir ömrüme
Bu bir hayat biçimidir
Bu bir özgür düşüncedir
Hem sevilir hem sevilmez
Çözülmeyen bilmecedir
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Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
***
En güzel şarkılarda
Gönülde duygularda
Bugünde yarınlarda
Arabesk ah arabesk
***
En güzel şarkılarda
Gönülde duygularda
Bugünlerde yarınlarda
Arabesk ah arabesk
***
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
***
Sevdanın yolu, dertlerin sonu
Mutluluk dolu arabesk
Sevdanın yolu, dertlerin sonu
Mutluluk dolu arabesk
***
Hasretlere, sevgilere
Ümitlere arabesk
Sevda çeken gönüllere
Sevenlere arabesk
***
Fakirlere, zenginlere
Entellere arabesk
Gizli sevda çekenlere
Mahkûmlara arabesk
***
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk