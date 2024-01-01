Aramam (rmx) Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Aramam (rmx) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Aramam (rmx) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aramam (rmx) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Aramam (rmx)
Tüm Şarkıları
-
Çağırsaydın gelmez miydim yar
Senin için ölmez miydim yar
Dünyayı ters etmez miydim yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
***
Seviyorsun, ben de seni yar
Çok özledim, ben de seni yar
Aramadım, ben de seni yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
***
Gözyaşlarım sele döndü yar
Ayrılanlar geri döndü yar
Leylek baba bile döndü yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam