İbrahim Tatlıses

Çağırsaydın gelmez miydim yar Senin için ölmez miydim yar Dünyayı ters etmez miydim yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Seviyorsun, ben de seni yar Çok özledim, ben de seni yar Aramadım, ben de seni yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Gözyaşlarım sele döndü yar Ayrılanlar geri döndü yar Leylek baba bile döndü yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam