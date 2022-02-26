İbrahim Tatlıses

Aramam Çağırsaydın gelmez miydim yar Senin için ölmez miydim yar Dünyayı ters etmez miydim yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Seviyorsun, ben de seni yar Çok özledim, ben de seni yar Aramadım, ben de seni yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Gözyaşlarım sele döndü yar Ayrılanlar geri döndü yar Leylek baba bile döndü yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)