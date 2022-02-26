Bir Zamanlar V Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Bir Zamanlar V
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Gönülden seviyorsun
Mutluluk istiyorsun
Ne diye gizliyorsun
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Ah, ah
Aşıksın
***
Saklama hiç boşuna
Acırım gözyaşına
Derdini anlat bana
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşk
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
-
Her karşıma çıkana dört elle sarıldım
Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım
Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
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