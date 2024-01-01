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7/24 Dinle Fosforlu Cevriyem

Fosforlu Cevriyem Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Fosforlu Cevriyem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Fosforlu Cevriyem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fosforlu Cevriyem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Fosforlu Cevriyem

  • Aşkımsın Sevdalımsın

  • Aşıksın

  • Yeşil Yeşil

  • Ya Ley

  • Sizi Nasıl Özledim

  • Sarhoşum Oy

  • Fosforlu Cevriyem

  • Canım Dediklerim

  • Ben de Bir İnsan Oğluyum

  • Kadifeden Kesesi

  • Dergah Senden

  • Beyaz Gül Kırmızı Gül

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